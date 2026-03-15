Három iráni női válogatott inkább hazatért, miután árulónak nevezték őket

Mégis hazamegy inkább Iránban három válogatott női focista, akik eredetileg kint maradtak volna a társaikkal együtt humanitárius vízummal Ausztráliában - írja a BBC.

Az iráni válogatott körül azután kezdett nőni a feszültség, hogy a csapat játékosai nem énekelték el a himnuszt a Dél-Korea elleni Ázsia-kupa-meccs előtt. Iránban emiatt a kommentátorok háborús árulóknak nevezték őket, a csapat hét játékosa pedig úgy döntött, hogy nem tér haza Ausztráliából.

Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi és Zahra Sarbali végül mégis úgy döntött, hogy Kuala Lumpurba utazik, és újra csatlakozik a válogatotthoz. Azt állították, hogy ellenálltak a „pszichológiai hadviselésnek és csábító ajánlatoknak”.

Hogy milyen nyomásgyakorlás érte őket az iráni vezetés részéről, nem tudni, csak az iráni sportminisztérium közleménye ismert, mely szerint a csapat „nemzeti szelleme és hazafisága” legyőzte az „ellenség terveit”.