Az iráni háború miatt elhalasztják Trump és Hszi Csin-ping találkozóját

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal elhalasztja a március végére tervezett, nagy jelentőségű kínai látogatását.

„Azt kértük, hogy halasszuk el nagyjából egy hónappal” – mondta újságíróknak a Fehér Házban, hozzátéve, hogy fontos, hogy elérhető maradjon a háború miatt.

A Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti találkozót március 31. és április 2. közöttre tervezték. Legutóbb tavaly októberben találkoztak személyesen.

A washingtoni kínai nagykövetség a BBC-nek azt mondta, hogy látta a találkozóról szóló híreket, de nincs további információja.

Az iráni háború háttérbe szorította Trump legtöbb más külpolitikai prioritását, miközben a konfliktus eszkalálódik, és zavarokat okoz a globális olajellátásban, ami az Egyesült Államokban az árak emelkedésével fenyeget.

Trump azt mondta, kizárólag azért javasolta a halasztást, hogy a helyszínen maradhasson a háború irányítására.

„Nagyon várom, hogy találkozzak vele” – mondta Hszi Csin-pingre utalva. – „Nagyon jó kapcsolatunk van.”

„Nincs ebben semmiféle trükk” – tette hozzá Trump. – „Nagyon egyszerű. Háború van, és fontosnak tartom, hogy itt legyek.”

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy a találkozó halasztása nem annak köszönhető, hogy Washington azt kérte volna Pekingtől, segítsen a Perzsa-öbölben, vagy hogy kereskedelmi viták állnának a háttérben.

Bessent így fogalmazott: „Az elnök Washingtonban akar maradni, hogy koordinálja a háborús erőfeszítéseket… Egy ilyen időszakban a külföldi utazás nem feltétlenül ideális.”

Trump és Hszi 2017-ben, Flordiában Fotó: JIM WATSON/AFP

A legújabb nyilatkozat egy nappal azután történt, hogy Trump a Financial Timesnak azt mondta: elhalaszthatja a találkozót, ha Kína nem segít megnyitni a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a Perzsa-öböl energiaexportja szempontjából. Egyúttal más országokat is felszólított, hogy segítsenek biztosítani a hajók biztonságos áthaladását a szoroson.

A mostani helyzet feszültséget szül a két ország között, ugyanis Peking jelentős vásárlója az iráni energiahordozóknak, és bírálta az Egyesült Államok és Izrael csapásait Irán ellen.

Washington emellett bejelentette, hogy vizsgálatot indít több ország, köztük Kína kereskedelmi gyakorlatai ellen, miután Trump egyik kulcsfontosságú vámintézkedését februárban a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette.

Az Egyesült Államok és Kína képviselői az elmúlt napokban Párizsban tárgyaltak olyan kérdésekről, mint a befektetések, a vámok és a gazdasági szankciók. A felek bizonyos kérdésekben egyetértésre jutottak, és folytatják a tárgyalásokat, idézte hétfőn a Hszinhua állami hírügynökség Li Cseng-kang kínai kereskedelmi képviselőt.

Az amerikai tárgyalók tájékoztatták kínai partnereiket a washingtoni vámintézkedések változásairól, mondta Li. A kínai tárgyalók „komoly aggodalmukat” fejezték ki Washington tervei miatt, amelyek a kínai kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára irányulnak, és felszólították az Egyesült Államokat a gazdasági stabilitás fenntartására, tette hozzá. (BBC)