Miután Trump hiába kért segítséget a NATO-tagállamoktól a háborújához, közölte, hogy soha nem is volt szükségük segítségre

Az amerikai elnök a minap megfenyegette a NATO-t, hogy pocsék jövő vár rá, ha nem segít a Hormuzi-szoros felszabadításában. A németek azt üzenték, nincs közük a háborúhoz, a védelmi miniszterük nem is érti, miben lehetne egy-két európai hadihajó segítségére a nagy amerikai flottának a Hormuzi-szorosban. Japán és Ausztrália is kinyilvánította, hogy nem kíván hadihajókat küldeni a térségbe, de még az egyébként rendre az USA első számú partnereként fellépő Nagy-Britannia sem támogatja az ötletet.
Donald Trump egy nappal később arra jutott, hogy szerinte nincs és soha nem is volt szükség a NATO segítségére, így fogalmazott:
„Az Egyesült Államokat a legtöbb NATO-»Szövetségesünk« arról tájékoztatta, hogy nem kívánnak részt venni a Közel-Keleten, Irán Terrorista Rezsimje ellen folytatott Katonai Műveletünkben – mindezt annak ellenére, hogy szinte minden Ország határozottan egyetértett azzal, amit teszünk, és hogy Iránnak semmilyen módon, formában vagy körülmények között nem szabad megengedni, hogy Nukleáris Fegyverhez jusson. Nem lep meg a magatartásuk, mert a NATO-t mindig is egy egyirányú utcának tekintettem – Mi megvédjük őket, miközben évente Több Száz Milliárd Dollárt költünk ugyanezen Országok védelmére, ők viszont Semmit nem tesznek értünk, különösen Szükség idején.
Szerencsére szétzúztuk Irán Haderejét – Haditengerészetük eltűnt, Légierőjük eltűnt, Légvédelmük és Radarrendszerük eltűnt, és talán a legfontosabb, hogy Vezetőik, gyakorlatilag minden Szinten, eltűntek, és soha többé nem fognak bennünket, Közel-Keleti Szövetségeseinket vagy a Világot fenyegetni!
Mivel ilyen Katonai Sikereket értünk el, többé nincs »szükségünk« vagy igényünk a NATO-Országok segítségére – SOHA NEM IS VOLT! Ugyanígy Japán, Ausztrália vagy Dél-Korea esetében sem. Valójában, az Amerikai Egyesült Államok Elnökeként, a Világ messze Legerősebb Országának vezetőjeként kijelentem: NINCS SZÜKSÉGÜNK SENKI SEGÍTSÉGÉRE!
Köszönöm, hogy figyelmet fordítottak erre az ügyre.
DONALD J. TRUMP elnök”
Az európai uniós külügyminiszterek hétfőn tárgyalnak az Észak-atlanti Szövetséget fenyegető amerikai elnök követeléseiről.