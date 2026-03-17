Miután Trump hiába kért segítséget a NATO-tagállamoktól a háborújához, közölte, hogy soha nem is volt szükségük segítségre

Donald Trump a Béketanácsában 2026. január 22-én Davosban. Fotó: Mandel Ngan/AFP

Az amerikai elnök a minap megfenyegette a NATO-t, hogy pocsék jövő vár rá, ha nem segít a Hormuzi-szoros felszabadításában. A németek azt üzenték, nincs közük a háborúhoz, a védelmi miniszterük nem is érti, miben lehetne egy-két európai hadihajó segítségére a nagy amerikai flottának a Hormuzi-szorosban. Japán és Ausztrália is kinyilvánította, hogy nem kíván hadihajókat küldeni a térségbe, de még az egyébként rendre az USA első számú partnereként fellépő Nagy-Britannia sem támogatja az ötletet.

Donald Trump egy nappal később arra jutott, hogy szerinte nincs és soha nem is volt szükség a NATO segítségére, így fogalmazott: