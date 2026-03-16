„Ez nem a mi háborúnk” – a német védelmi miniszter visszautasította Trump kérését

A német külügyminiszter után a védelmi miniszter is elutasította Donald Trump kérését azzal kapcsolatban, hogy a NATO adjon katonai támogatást a Hormuzi-szoros megnyitására.

Az amerikai elnök a Financial Timesnak nyilatkozva gyakorlatilag megfenyegette az Észak-atlanti Szövetséget, mondván, pocsék jövő vár rá, ha nem működik közre a szoros felszabadításában. Az amerikaiak és az izraeliek által kezdeményezett háborúra válaszul Irán blokkolja a forgalmat a szorosban, ami világszerte felhajtja az olajárakat. Trump napok óta követeli, hogy NATO-szövetségesei segítsenek a blokád megtörésében, de egyelőre nem talált partnereket.

Boris Pistorius védelmi miniszter a New York Times tudósítása szerint egy berlini sajtótájékoztatón közölte: „Ez nem a mi háborúnk; nem mi kezdtük.”

A védelmi miniszter azzal folytatta:

„Diplomáciai megoldásokat és a konfliktus gyors befejezését szeretnénk, aminek az elérésében valószínűleg nem fog segíteni, ha újabb hadihajókat küldenek a térségbe. Mit vár Donald Trump mondjuk egy-két európai fregattól a Hormuzi-szorosban? Arról van szó, hogy szükség van rájuk, hogy elérjék azt, amit a hatalmas amerikai haditengerészet önmagában nem tud megoldani? Ezt a kérdést teszem fel magamnak.”

A német külügyminiszter ennél visszafogottabb volt, ő csak arról beszélt, nem látja, hogy a NATO-nak bármilyen szerepet kellene játszania az ügyben.