Az Egyesült Államok bunkerromboló óriásbombákat vetett be a Hormuzi-szorosnál, Irán lőtte Tel-Avivot, Izrael Bejrútot, Bagdadban megtámadták az amerikai nagykövetséget

Magyar idő szerint szerda hajnalban az amerikai erők sikeresen bevetettek több két és fél tonnás bunkerromboló óriásbombát (5,000-pound deep penetrator) Irán partvidéke mentén, a Hormuzi-szoros közelében – közölte az amerikai haderő központi parancsnoksága. A Centcom tweetje szerint a támadás oka, hogy az ezeken a helyeken lévő iráni tengeri cirkálórakéták veszélyt jelentettek a szorosban a nemzetközi hajózásra.
Az Egyesült Államok nem először használ óriásbombákat Irán ellen: tavaly júniusban a fordói, hegy mélyére rejtett urándúsító ellen vetettek be 14 hatalmas erejű bunkerromboló bombát.
Közben Irán kazettás robbanófejeket hordozó rakétákkal vette célba Tel-Avivot, állítása szerint megtorlásként azért, hogy Izrael meggyilkolta Ali Larijanit, Irán biztonsági főnökét – jelentette a Reuters. A kazettás robbanófejek a levegőben több kisebb robbanóanyaggá szétszóródva nagy területen terjednek szét, így nehezen lehet őket elfogni. A sűrűn lakott Tel-Aviv elleni keddi éjszakai támadásban két ember halt meg, így a háború halálos áldozatainak száma Izraelben legalább 14-re emelkedett.
Miközben Irán Izraelt, Izrael az északi szomszédját, Libanont bombázta. A BBC beszámolója szerint szerda hajnalra jelentés érkezett izraeli légicsapásokról Bejrút több városrésze ellen. Egy szemtanú azt mondta, hogy hangos robbanásokat hallottak a város Bachoura negyedében, miután az izraeli hadsereg közleményt adott ki, amelyben egy épület kiürítésére szólított fel. A Reuters azt írja, hogy a támadásban hatan haltak meg.
A mostani hormuzi bombázás előtt egyébként Donald Trump kérte a NATO-szövetségeseit, hogy avatkozzanak be a háborújába, illetve kérte néhány szövetségesét külön a Hormuzi-szoros megtisztításában való közvetlen részvételre is, de azok eddig elzárkóztak attól, hogy beszálljanak a műveletekbe, mondván, az iráni akció nem a NATO háborúja, a csapásmérések előtt az amerikaiak és izraeliek nem egyeztettek velük.
Trump emiatt kedden dühöngött is egy kört, és arra jutott: felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, nem zárva ki a szövetségi rendszerből való kilépést sem. Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva.
Ez nem meglepő annak fényében, hogy mint a BBC írja, szerda hajnalra ismét megtámadták Bagdadban az amerikai nagykövetséget, több robbanás is hallatszott annak épületénél, a városnak a fokozottan megerősített Zöld Zónájában, ahol számos diplomáciai képviselet és nemzetközi szervezet található.
Donald Trump szerint az amerikai bunkerromboló bombák porig rombolták az iráni nukleáris létesítményeket. Ezt azonban egyáltalán nem mindenki látja így, és reális a veszély, hogy az irániak most szánták el magukat véglegesen egy saját atomfegyver fejlesztésére.
Az iráni atomprogram kulcshelyszíne Fordo, ahol jóval a föld alatt uránt dúsítanak. Izrael Irán elleni támadása ennek kiiktatása nélkül nem igazán érhet célt. De olyan fegyvere, amivel Fordót ki lehet iktatni, csak az amerikaiknak van.