Irán rakétákkal lőtte a világ legnagyobb LNG-termelőjének katari telepét

Irán megtámadta a katari Ras Laffan ipari központot, a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) termelőjének telepét. A QatarEnergy azt írta, hogy a rakétatámadás „jelentős károkat” okozott az üzemben, személyi sérülés azonban nem történt.

A katari védelmi minisztérium szerint Irán 5 rakétával támadta Katart, ezek közül négyet hatástalanítottak, az ötödik azonban eltalálta a létesítményt. A katari belügyminisztérium közölte, hogy a polgári védelem kivonult a telephez, amiben tűz ütött ki.

A belügyminiszter határozottan elítélte az iráni támadást. A politikus azt mondta, Katar veszélyes eszkalációnak, szuverenitásának kirívó megsértésének és nemzetbiztonságára leselkedő közvetlen fenyegetésnek tekinti a támadást.

A támadás nem sokkal azután történt, hogy Irán azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja az Öböl-menti országok energiaipari létesítményeit, válaszul az iráni South Pars gázmező elleni izraeli támadásra. Irán katari, szaúd-arábiai és Egyesült Arab Emírségek-beli cégeket fenyegetett meg. Többek között a QatarEnergyt is. (via BBC)