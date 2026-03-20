Légitámadásban meghalt az iráni Forradalmi Gárda szóvivője

Az iráni állami televízió pénteken arról számolt be, hogy egy reggeli légitámadásban meghalt az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naini – írja az AP.

Halála előtt nem sokkal Naini még arról adott ki nyilatkozatot, hogy Irán az amerikai–izraeli támadások ellenére is tud rakétákat gyártani.

A héten Izrael az iráni rezsim biztonsági vezetőjét, Ali Laridzsánit, valamint a tüntetéseket leverő Baszidzs milícia parancsnokát, Golamreza Szolejmanit is megölte.

Romok egy rakétatámadás után Irán fővárosában, Teheránban.
Ahogy azt a 444-en írtuk, a háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság: a diktatúra keményebb lett, az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető. Az iráni ellenzékiek a rezsimet ugyan gyűlölik, de a hazájukat szeretik, és ha az előbbi megdöntése csak az utóbbi porig rombolásával együtt valósítható meg, lehet, hogy inkább nem kérnek belőle.

Kapcsolódó cikkek

A háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság

A diktatúra keményebb lett, az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető. Az iráni ellenzékiek a rezsimet ugyan gyűlölik, de a hazájukat szeretik, és ha az előbbi megdöntése csak az utóbbi porig rombolásával együtt valósítható meg, lehet, hogy inkább nem kérnek belőle.

Bede Márton
külföld

Izrael megölte az iráni rezsim biztonsági vezetőjét

Ali Laridzsani az iszlám köztársaság legbefolyásosabb politikusainak egyike volt.

Fődi Kitti
háború