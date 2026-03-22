Schmidt Mária könyvét bárhol nyitod ki, tökéletes lesz

„Most vagy soha!”

„Családban élni jó!”

„Biciklizni igazán jó!”

„A következő négy év feladata, hogy az elért eredményeket visszavonhatatlanná tegyük, hogy megérkezzünk végre!”

holaha zanzák

Fotó: Benics Márk/444

Úgynevezett politikai öntudatra ébredésem a NER-ben esett meg velem, lévén általános ötödiktől kezdve örökösen Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt. Így hívták, amikor a miniszterelnök gyermekkorának színterétől, Alcsútdoboztól egy köpésre untam magam a padsorok között; így hívták, amikor a miniszterelnök gimnazista éveinek színhelyén, Székesfehérváron bambultam ki a fejemből; de még akkor is így hívták, amikor a miniszterelnök szellemi alma materétől mindössze párszáz méterre szunyókáltam az egyetemi szemináriumokon.

Formatív évek voltak ezek, de sokszor már arra sem emlékszem pontosan, hogy egykori irodalomtanárunk vajon Vona Gábor 2018-as néppártosodásával tényleg elkezdett-e középre tolódni, vagy hogy Hoffmann Rózsa volt-e még az oktatásért felelős államtitkár, amikor először lettem szerelmes, és hogy kellett-e már Wass Albertet olvasni, vagy csak ajánlott irodalom volt, amikor az első szál cigimet szívtam az iskolai focipálya melletti susnyásban.

Ezért aztán rendre bele-bele lapozgatok az Orbán-rendszerről írt ilyen-olyan könyvekbe, hátha lemaradtam valamiről. Akad köztük jó (Rényi Pál Dániel könyve ilyen), kevésbé jó (nem sértek meg senkit) és vicces (G. Fodor Gábor könyve ilyen) is; időről időre megérte megfejtések után keresgélni polcokon.

Na, ennek vége. Elkészült a tökéletes könyv, Schmidt Mária, a Terror Házának igazgatója jegyzi, címe pedig, ahogy az igaz magyar íróhoz illik, három szó: A függetlenség kora

Hogy a Schmidt által igazgatott, milliárdos állami támogatásból működő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány hány példányt nyomott belőle és mennyiért, nem derült ki, mivel az alapítvány a cikk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre.

Ahogy az sem derül ki, hogy hol lehet hozzáférni, nekünk mindenesetre még csak könyvesboltba sem kellett elmennünk érte, éppen elég volt kinézni a Békemenetre. Ott ugyanis ingyen osztogatták a kiadványt, ami műfaját tekintve leginkább a gyerekeknek írt rövid, ismeretterjesztő, színes-szagos képeskönyvekre emlékeztet. Ezzel messze lepipálja a Schmidt Mária Terror Házát is működtető alapítványa által korábban kiadott kurzuskönyveket. Ezeknél ugyanis érződik a rettentő küzdelem, amit a szerzők a megtöltendő üres oldalakkal lapról lapra vívtak.

Schmidt új könyve azonban kezet nyújt az üres oldalaknak, és rögtön a lényegre tér: a tartalom megtalálta tökéletes formáját, az egység megvalósult, a könyvalapú fideszes propaganda transzcendált.