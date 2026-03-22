Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására

Donald Trump azzal fenyegetőzött szombaton, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg a Hormuzi-szorost – írja a Guardian. Az Egyesült Államok elnökének kijelentései így újabb eszkalációval fenyegetnek, mindössze egy nappal azután, hogy Trump a háború „lecsendesítéséről” beszélt.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump a Truth Socialön azt írta, hogy az Egyesült Államok „le fog sújtani és meg fogja semmisíteni” az iráni erőműveket – „kezdve a legnagyobbal” –, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg teljes mértékben a szorost.

Az amerikai elnök fenyegetésére válaszul az iráni hadsereg közölte, hogy célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát. Irán külügyminisztere, Abbász Arakcsi pedig arról beszélt, hogy Teherán eleve csak azoknak az országoknak a hajóira vetett ki korlátozásokat, amik részt vesznek az Irán elleni támadásokban, és segítséget nyújt azoknak, amik kimaradnak a konfliktusból.

Eközben a valóság az, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a szorost azzal, hogy hajókat támadott meg, és a hírek szerint aknákat telepített a vízi útvonalon, ami súlyos válságot idézett elő a globális energiapiacokon. Több NATO-tagállam és más amerikai szövetségesek a múlt héten ígéretet tettek arra, hogy csatlakoznak a „megfelelő erőfeszítésekhez a biztonságos áthaladás biztosítása érdekében” a szoroson, ugyanakkor nem közölték, ezt pontosan hogyan tennék. Trump korábban „gyáváknak” nevezte a szövetségeseket, amiért nem léptek közbe a szoros védelmében.

Az Egyesült Államok elnökének ultimátuma órákkal azután hangzott el, hogy két iráni rakéta csapódott be Dél-Izraelben, több mint 100 embert megsebesítve a háború kezdete óta legpusztítóbb támadásban. Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu megfogadta, hogy „minden fronton” válaszol. Az elsősegélynyújtók szerint Arad városában 84 ember sérült meg, közülük 10 súlyosan. Emellett néhány órával korábban a közeli Dimonában 33-an sebesültek meg, ahol az AFPTV felvételei egy nagy, a földbe vájt krátert mutattak törmelék- és megcsavarodott fémdarabok mellett.

Dimona azért fontos helyszín, mert ezen a helyen található egy létesítmény, amiről széles körben úgy vélik, hogy a Közel-Kelet egyetlen nukleáris arzenáljának helyszíne, bár Izrael soha nem ismerte el, hogy rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Irán közölte, hogy Dimona célba vétele válasz volt az izraeli csapásokra a natanz-i nukleáris létesítmény ellen, és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) azt mondta, erői más dél-izraeli városokat, valamint kuvaiti és egyesült arab emírségekbeli katonai létesítményeket is célba vettek. Az izraeli hadsereg tagadta, hogy köze lenne a natanz-i csapáshoz.

Eközben Trump szombaton 30 napra felfüggesztette az iráni, tengeren rekedt olajra vonatkozó szankciókat. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel 140 millió hordó olaj kerülhet a piacokra, ami segíthet letörni az olajárakat. Mindez a Fehér Ház aggodalmáról is árulkodik, hogy az elszálló olajárak – amik 2022 óta nem látott szintre emelkedtek – hatással lesznek az amerikai vállalkozásokra és fogyasztókra a novemberi félidős választások előtt.