Az ukrán elhárítás közzétette annak a magyar katonai hírszerzőnek a nevét, aki az állítólagos kárpátaljai kémhálózatot irányíthatta

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tavaly májusban számolt be arról, hogy egy, állításuk szerint a magyar katonai hírszerzéshez köthető ügynökhálózatot lepleztek le Kárpátalján. Közlésük szerint a hálózat tagjai a régió védelmi helyzetéről gyűjtöttek információkat, különös tekintettel a szárazföldi és légvédelmi képességekre, valamint azok lehetséges gyenge pontjaira. Emellett a helyi társadalmi és politikai hangulatot is vizsgálták, többek között azt, hogyan reagálna a lakosság, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Az SZBU nyomozása során két feltételezett ügynököt őrizetbe is vettek, akikről azt állítják, hogy egy magyar katonai hírszerző tiszt irányítása alatt dolgoztak.

A kapcsolattartó személyazonosságát a hatóságok már korábban is azonosították, nevét azonban csak most hozták nyilvánosságra.

Az SZBU videója alapján az ukrán Censor.net azt írja, a hálózatot A. Zoltán, a magyar katonai hírszerzés hivatásos tisztje irányította.

A férfi – ha egyáltalán ez az igazi neve – állításuk szerint nemcsak koordinálta az ügynökök munkáját, hanem személyesen is találkozott velük, többek között Magyarország területén.

A szolgálat a hétfő délután közzétett videóban több felvételt is bemutat: látható benne egy, A. magyar állampolgárságát igazoló okmány, valamint olyan jelenetek, amelyeken autóban beszélget, illetve különböző hivatalos találkozókon vesz részt.

Az SZBU állítása szerint A. Zoltán 2016 és 2020 között Grúziában dolgozott diplomáciai fedésben, majd 2021-től kezdve Ukrajna ellen folytatott hírszerző tevékenységet. Ebben az időszakban elsősorban katonák és rendvédelmi dolgozók körében keresett új beszervezési célpontokat.

Az SZBU közlése szerint ehhez a kárpátaljai magyar diplomáciai képviseletek erőforrásait is felhasználhatta. A lehetséges beszervezetteknek pénzt vagy egyéb előnyöket ígérhettek, egy esetben pedig – a nyomozás szerint – egy ukrán katonát kábítószerrel próbálhattak megjutalmazni. A találkozókat a hatóságok szerint gyakran autókban tartották, hogy ne keltsenek feltűnést.

Az SZBU közlése szerint jelenleg is dolgoznak a hálózat teljes feltárásán, és azon, hogy azonosítsák mindazokat, akik az ukrán hatóságok szerint az ország érdekei ellen tevékenykedtek.

A kémhálózat leleplezésére Szijjártó Péter külügyminiszter még az ügy kirobbanásakor reagált. Ekkor még óvatosságra intett, de nem tagadta egyértelműen, hogy magyar kémeket fogtak volna Kárpátalján az ukránok. „Majd hogyha kapunk bármilyen részletet vagy hivatalos információt, majd akkor tudunk ezzel foglalkozni, mindaddig ezt egy óvatossággal kezelendő propagandának kell minősíteni” – mondta.