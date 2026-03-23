Borízű hang #262 a lelátóról: Orbán az 1954-es vébédöntőt sem tudta elintézni; na de a választást? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Töretlen népszerűségű, megbízhatóan teljesítő, már bizonyított, az idők próbáját kiállt műsorunk megóvja hallgatóját a hülyeségtől. Ne kockáztassunk!

  • 00:00 Tartalomjegyzék.
  • 00:20 Minden idők Borízű Live-ja következik áprilisban. Ezoterikusok: Rákayné és Tycho Brache. Dr. Máriás ne nevezzen!
  • 05:40 Még jó hogy nem Zelenszkij úszik Budaörsön. Nem hülye vagyok, hanem magyar!
  • 08:32 Uj Péter: A 2026-os magyarországi országgyűlési választások végeredménye. Zsiday matekja.
  • 15:20 Hány fekete hattyú fér pár hétbe? Hány Fidesz-szavazó születik és hal meg négy év alatt? Felmérések: Borsod 06 és Jász-Nagykun-Szolnok 02. Igenis lesz választás a választási autokráciában.
  • 11:05 Trump nem gondolta, hogy lezárnák a Hormuzi-szorost. Netanjahu végre talált egy kellően hülye amerikai elnököt. Irán vagy Epstein a gumicsont? Amikor Netanjahu Irakot akarta bombázni.
  • 17:14 Bede Márton: Dubaj vége. A fosszilis korszak és a sportswashing vége. A Finalissima vége. Ki intézi az 1000 forintos benzint? A lopás felülírja a szuverenitást.
  • 22:26 Kulturális kvíz: Tormentor. Antichristian Hooligan. A corpsepaintet tudni kell viselni. Egy tál zsíros májkrém a közönségben.
  • 27:06 Csihar Attila helye a magyar kultúrában. A rock'n'roll mint színház. Démoni süvöltés és egyéb blackmetal-énekhangok.
  • 31:12 Pamkutyán voltál? A paródia helye a magyar poptörténelemben. Az igazság az Irigy Hónaljmirigyről. A menedzsment szerepe a Pamkutya felfutásában.
  • 37:16 Novák Hunor és az anti-oltásellenes gyerekorvos. A magyar egészségügy kalciummániája.
  • 41:29 Polymarketes halálos fenyegetés egy izraeli újságírónak. Bennfentes fogadás a Fehér Ház sajtótájékoztatójára.
  • 47:21 Marokkó utólag megnyerte az Afrika Kupát. Orbán még 1954-et sem tudta megnyerni. In Memoriam Paul R. Ehrlich. A másik Paul Ehrlich.
Az Öböl-államok az iráni háború legnagyobb vesztesei

Évtizedeken át úgy tűnt, ők lehetnek a békés és biztonságos, csillogó oázis a közel-keleti káoszban. Úgy volt, hogy mindehhez a békét és biztonságot az amerikaiak garantálják. Mindez szertefoszlott, amint Dubajban becsapódott az első iráni drón, és nem biztos, hogy vissza lehet szerezni.

Novák Hunor: Az „oltásellenes” orvos maga sem hitte el, hogy a kötelező védőoltások feleslegesek

Novák szerint „nagy pofon ez az oltáselleneseknek, ugyanis így nyilvánvalóvá vált, hogy az »oltásellenes« orvos valójában saját maga sem hitte el a rögeszmés oltásellenes hülyeségeket”.

Borízű hang #262 [hossz] a lelátóról: Orbán az 1954-es vébédöntőt sem tudta elintézni; na de a választást?

Itt hallottad először: 26-os választás pontos erdeménye. Orbán haverjai elintézik az ezer forintos benzint. Trump tudja, mit csinál? Nemzeti Black Metal Programot! Csihar for tisztikereszt! Marokkó bezzeg elintézte – ilyen egy jól működő futballautokrácia!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast
Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni, kisodródást megállítani; az utolsó utáni pillanatban vagyunk – Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről

Ha a magyar gazdaság vissza tud térni az európai integrációs pályára, akkor évi 2-3 százalékos növekedésre van esély. Ha viszont marad a jelenlegi irány, és még jobban kisodródunk az unióból, akkor biztos a leszakadás. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője

Wieber Orsolya korábban a Fidesz-frakciónak adott tanácsokat, a résztulajdonában álló cég bő két év alatt több mint tízmillió forintot kapott ezért.

Nem hülyék, hanem magyarok – hibátlan cím, lead, kivonat és címkézés a kormány honlapján

Szijjártó Péter tett egy erősnek szánt állítást, és hát ennél aligha lehet hatékonyabban átvinni egy üzenetet.

