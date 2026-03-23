Május 1-től ideiglenesen alkalmazandó lesz az EU–Mercosur megállapodás, ami ellen a Fidesz és a Tisza is tiltakozott

Az Európai Unió ma elküldte az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló okiratot a Mercosur-országoknak – olvasható az Európai Bizottság sajtóközleményében.

A megállapodás így május 1-től ideiglenesen alkalmazandó lesz az EU és minden olyan Mercosur-ország között, amely március végéig lezárja a ratifikációs eljárást, és erről értesíti az EU-t. Argentína, Brazília és Uruguay már megtette ezt, Paraguay pedig nemrég ratifikálta a megállapodást, és várhatóan hamarosan elküldi az értesítést.

A Mercosur (Dél-amerikai közös piac) egy 1991-ben alapított dél-amerikai gazdasági és politikai tömb, amelynek jelenlegi teljes jogú tagjai Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Bolívia. Amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke február végén bejelentette, hogy az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását, a Fidesz és a Tisza egyaránt tiltakozott a lépés ellen a magyar gazdák érdekeire hivatkozva.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A Tisza szerint elfogadhatatlan az, hogy a magyar gazdákat „tisztességtelen dél-amerikai importtal sújtsák, miközben nálunk szigorúbb klíma- és állatjóléti szabályok érvényesek”. Győri Enikő fideszes képviselő Facebook-bejegyzésében pedig úgy fogalmazott, az ideiglenes alkalmazással „az Európai Bizottság végleg cserben hagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról”. A Tisza egyébként a Mercosurral kapcsolatos álláspontja miatt saját EP-frakciójával is szembekerült: a Néppárt döntése értelmében hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken, mivel a Tisza nem vett részt a Von der Leyen elleni januári bizalmi szavazáson, melyet a Mercosur-ügy miatt indított a Fidesz európai pártcsaládja, a Patrióták Európáért.

Az Európai Tanács által január elején jóváhagyott megállapodás heves ellenkezést váltott ki több EU-s országban is. Január 21-én aztán az Európai Parlament bírósági felülvizsgálatra küldte a megállapodást, ezért Von der Leyen most is hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta.

Az ideiglenes alkalmazás kezdetének napjától bizonyos termékek esetében megszűnnek a vámok, kiszámítható szabályokat teremtve a kereskedelem és a beruházások számára. Az uniós vállalkozások, fogyasztók és mezőgazdasági termelők így azonnal élvezhetik a megállapodás előnyeit, miközben az uniós gazdaság érzékeny ágazatait teljes mértékben védik a megállapodásban foglalt erőteljes biztosítékok, olvasható a közleményben.

Az ideiglenes alkalmazás szorosabb együttműködést biztosít az EU és a Mercosur-országok között az olyan sürgető globális kérdésekben is, mint a munkavállalói jogok és az éghajlatváltozás. Ellenállóbb és megbízhatóbb ellátási láncokat hoz létre, amelyek különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok kiszámítható áramlása szempontjából döntő fontosságúak – írják.