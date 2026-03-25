Orbán: „Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt”

Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

A lépés válasz arra, hogy a Barátság kőolajvezeték nem működik. Orbán szerint az újabb intézkedésre az olajblokád letörése és az ország biztonságos energiaellátása érdekében van szükség.

Röviden így foglalta össze: „amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt.”

Orbán az egyik kormányülésre tart Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Ezt az előterjesztést a kormány elé viszi. Orbán arról is beszélt, hogy miután Ukrajna a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, „nekünk tartalékolni kell”.

A magyar kormány szerint az ukrán elnök politikai döntése miatt nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, míg az ukrán vezetés azzal érvel, az orosz támadások miatt nem sikerül kijavítani a hibát. Pár napja bemutatták a helyreállítás tervét az EU-nak, amely segítséget ígért ehhez. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az uniós ajánlat csak egy politikai akció része, színjáték.

A kormány korábban leállította a dízelszállítást Ukrajna felé, és fenyegetőzés szintjén utalgatott az áramszállítás leállítására is, amit hivatalosan a kárpátaljai magyarokra tekintettel vetettek el. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt viszont Orbán blokkolta a legutóbbi uniós csúcson, Szlovákiával együtt.

A Magyar Nemzeti Bankkal partnerségben álló Növekedés.hu márciusi cikke szerint a magyar gázexport legnagyobb felvevője Ukrajna lett, az exoport fele oda megy. A lap szerint a Magyarországról érkező gáz az ukrán fogyasztás mintegy 14 százalékát fedezte tavaly.