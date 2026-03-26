Megjelent a rendelet, júliustól nem kapna gázt Ukrajna

Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, csütörtökre pedig meg is jelent az erről szóló rendelet.

A szabályozás lényege, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) a harmadik negyedévben, vagyis júliustól nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon – írja a Portfolio. Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, ennek hiányában a fizikai szállítás jogilag és technikailag is ellehetetlenül.

A fokozatos leállítás időzítése azt jelenti, hogy a szállítások legkorábban nyár közepén szűnhetnek meg, addig a rendelet visszavonható, viszont életbe lépése esetén a betárolási szezon közepén okozhat komoly zavarokat.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A csomag másik kulcseleme 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolása. Ez a mennyiség a magyar éves fogyasztás mintegy tizedének felel meg, és a teljes tárolói kapacitás több mint 10 százalékát teszi ki, tehát jelentős többletterhet jelent a rendszerben. A betárolási kötelezettséget több szereplő között osztják szét: az MVM-re 400 millió köbméter, az FGSZ-re 200 millió, az MSZKSZ-re 100 millió, míg a versenypiaci kereskedőkre összesen további 100 millió köbméter jut. A kötelezettségek kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják, és pontos határidőket is meghatároznak a téli felkészülés érdekében.

Gazdasági szempontból a kötelező betárolás jelentős költségeket generál, amelyek várhatóan beépülnek az ipari gázárakba a továbbhárításon keresztül. Ez növeli a vállalatok költségeit és ronthatja versenyképességüket, miközben a megnövekedett finanszírozási igény a kisebb piaci szereplők kiszorulását és a piac koncentrációját eredményezheti. A teljes költség mai árakon mintegy 420 millió euró, azaz körülbelül 165 milliárd forint lehet.

A lap szerint a szabályozás uniós jogot is sérthet, mivel azok a határon átnyúló kapacitások diszkriminációmentes hozzáférését írják elő. Az ukrán irányú export korlátozása ezért konfliktusba kerülhet ezekkel az elvekkel, kötelezettségszegési eljárást és nemzetközi jogvitákat is kiválthat, különösen a már megkötött szerződések teljesítésének ellehetetlenülése miatt.

A gázexport blokkolása válasz arra, hogy a Barátság kőolajvezeték nem működik. A magyar kormány szerint az ukrán elnök politikai döntése miatt nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, míg az ukrán vezetés azzal érvel, az orosz támadások miatt nem sikerül kijavítani a hibát. Pár napja bemutatták a helyreállítás tervét az EU-nak, amely segítséget ígért ehhez. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az uniós ajánlat csak egy politikai akció része, színjáték. A kormány korábban leállította a dízelszállítást Ukrajna felé, és fenyegetőzés szintjén utalgatott az áramszállítás leállítására is, amit hivatalosan a kárpátaljai magyarokra tekintettel vetettek el. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt viszont Orbán blokkolta a legutóbbi uniós csúcson, Szlovákiával együtt.