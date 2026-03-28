A családügyekért felelős helyettes államtitkár az egyik tulajdonosa annak a patikának, ami elvi okokból nem adja ki az esemény utáni tablettát

Beneda Attilának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkárnak is tulajdonrésze van abban a Kft.-ben, amelynek fióktelepe az a patika, ahol elvi okokra hivatkozva nem árulnak esemény utáni fogamzásgátló tablettát.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a Dunakeszin található Szent Jobb Gyógyszertárban a Kétfarkú Kutyapárt egyik aktivistája hangfelvételt készített arról, ahogy megpróbált kiváltani egy házirovos által felírt sürgősségi fogamzásgátlót, azonban a patikus azt mondta, hogy a patika nem tart ilyet, ugyanis nem fér össze a nézeteivel.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint a patika eljárása sértheti a nők reprodukciós önrendelkezési jogát, amelynek fontos része, hogy hozzáférést kell biztosítani a fogamzásgátló eszközökhöz. A Patent Egyesület pedig úgy vélte, hogy egy egész patika egész egyszerűen nem hivatkozhat a lelkiismereti szabadságára, ugyanis olyan nincs neki, ezért szerintük jogsértés történt. Úgy tudjuk, a Nemzeti Népegyészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hatósági vizsgálatot indított az ügy miatt.

Budapesten és annak környékén több patika is fut Szent Jobb név alatt, azonban úgy tűnik, hogy ezeknek nincs közük egymáshoz. A dunakeszi Auchanban található patikáról első ránézésre szinte semmilyen információ nem található a neten, az Auchan címe viszont megegyezik a KESZI PATIKA Tópart Kft. fióktelepének címével, ami a Nádas utca 6 (Auchan). Mivel az Auchanban nem található más patika, ezért feltételezhetjük, hogy a Szent Jobb Gyógyszertárról van szó.

Az Opten adatbázisában az is látszik, hogy a Kft.-t 2010-ben hozták létre, és innentől kezdve működik az Auchan áruházban is a fióktelepe. A cég fő tevékenysége többek között gyógyszer-kiskereskedelem.

A társaság tagjegyzéke szerint összesen három tulajdonrész oszlik szét öt ember között. A legnagyobb tulajdoni hányadot, 49 százalékot birtokol Beneda Attila és Bretz Gábor. Bretz Gábor egyébként országosan ismert operaénekes, hét gyerek apja.

Beneda Attila nyilvánosan is elérhető önéletrajzából tudjuk, hogy bár már 2010 óta különböző minisztériumoknál dolgozik (korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumánál), általános orvos végzettsége van és háziorvosként is praktizált. Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál 2016-ig az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon dolgozott egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkárként.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Innen váltott 2016-ban a családpolitikára, előbb a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságon lett a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, majd 2020-tól a Miniszterelnökségen dolgozott családpolitikáért felelős helyettes államtitkárként, 2022-től pedig Hankó Balázs minisztériuma alatt tölti be a családügyekért felelős helyettes államtitkári tisztséget.

Beneda Attila pozícióiból kifolyólag legtöbbször családpolitikai megnyilvánulásai miatt került be eddig a sajtóban. 2017-ben a férfiak nemzetközi napján, amikor a fideszesek a „Férfi felelősség fáját” ültettek Budapest XI. kerületében, a női szerepekről például azt mondta:

manapság is megvan az a felelősség-megoszlás, hogy a nő az otthon biztonságát, harmóniáját teremti meg, a férfi pedig az otthont.

2019-ben szintén a férfiak napján azt mondta, a kormány elkötelezett a családok erősítése mellett, és fontosnak tartja, hogy az apákra is kellő figyelem jusson, ennek érdekében 2010 óta az összes családtámogatási elem elérhető nekik is, és a családvédelmi akciótervben is szerephez jutnak.

Kerestük Benedát

Korábban a gyógyszertár elnevezéséből arra lehetett következtetni, hogy a dunakeszi gyógyszertár valamelyik egyházhoz köthető, ezért nem árulnak sürgősségi fogamzásgátlót. A tulajdoni viszonyokat ismerve azonban nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a kormány családtámogató politikája adja az alapot arra, hogy a patika tulajdonosai ne akarjanak sürgősségi fogamzásgátló tablettát értékesíteni.

A Patent Egyesület az előző cikkünkben azt nyilatkozta, hogy az alapvető probléma az, hogy sokan még mindig összekeverik az esemény utáni tabletta alkalmazását a terhességmegszakítással. Pedig az esemény utáni tabletta nem vetélést eredményez, nem minősül abortusznak, csupán késlelteti a peteérést, emiatt pedig nem tud megtermékenyülni a petesejt, így nem jön létre a terhesség.

Ezt bizonyára orvos végzettsége révén Beneda Attila is tudja. Kerestük, hogy megerősítse, tulajdonrésze van-e a Kft.-ben, és megmagyarázza, miért hivatkozik a patika a nézeteire, amikor megtagadja a háziorvos által felírt, magyar állam által engedélyezett 72 órás fogamzásgátló kiadását.

A megadott határidőig Beneda Attila nem válaszolt, ha mégis megteszi, frissítjük a cikket.