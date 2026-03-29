A MÁV úgy megzuhant az óraátállítás miatt, hogy még a nemlétező késésekért is fizet, mint a katonatiszt

A MÁV hosszú éveken át eldöcögött folyamatosan romló szolgáltatói színvonalon és egyre több fennakadással a szisztematikus alulfinanszírozás, a vasúti fejlesztések módszeres visszafogása és újabban a Lázár-féle miniszteri kézivezérlés ellenére is, és ki tudja, meddig tartott volna még az elnyújtott vegetálás, ha nem jön egy, a vasúttársaságot teljesen váratlanul érő tavaszi óraátállítás.

Van, hogy egy látszólag apró dolog jelenti az utolsó cseppet a pohárban, amit már nem tud tolerálni a szervezet. Ilyen ez a március 29., amikor egy órával előre kellett volna tolni az órákat. Ez a digitális eszközökön többnyire már automatikusan történik, a MÁV PLUSZ azonban nem tudott megbirkózni a feladattal, amire nem lehettek felkészülve.

Vasárnap reggel a rendszer az ország összes vonatánál hatvan perces késést jelzett ugyanis - kivéve azoknál, amelyek produkáltak egy hús-vér, hagyományos értelemben vett késést ezúttal is, ezeknél értelemszerűen 60+nál járunk), úgy látszik, a programozók elfeledkeztek arról, hogy ez az óraátállítós tili-toli minden józan megfontolás ellenére továbbra sem ment ki a divatból.

Ez azonban nemcsak egy vicces bénázás egy, mint Vitézy Dávid sietett emlékeztetni, 1,8 milliárd forintért kedvenc beszállítók által lefejlesztett rendszertől, hanem forintosítani is lehet.

A rendszer ugyanis nemcsak az információs oldalon és a térképén jelzett fiktív késéseket, hanem elkezdték automatikusan kifizetni a késési biztosítás alapján járó kompenzációt is az utasoknak. Az pedig mindenkinek jár, akinek húsz percnél többet késik a vonata. Most ez a vasárnap reggeli utasoknak (azóta a MÁV közleménye szerint már orvosolták a hibát) mindenkinek jár - ha ugyanis a rendszer késést mutat, akkor bizony késés van, akkor is, ha a vonat időben befutott az állomásra.

Ezt a kompenzációt, a jegy árának a felét az utasok annak ellenére megtarthatják, hogy valódi késéshez ezúttal nem feltétlenül volt szerencséjük. Mint a vonatkozó MÁV-közlemény siet egyértelműsíteni, ez a kormánynak köszönhető, hiszen Csepreghy Nándor, Lázár közlekedésügyi államtitkárának utasításáról van szó, aki kvázi ezzel kötelezi bocsánatkérésre a vállalatot: „Az ÉKM és a MÁV-csoport kérése az érintett utasok felé, hogy tekintsék ezt a közlekedési társaság bocsánatkérésének az utastájékoztatási rendszer mai, rövid ideig fennálló hibája miatt” - továbbítja a MÁV a minisztériumi kommünikét, késés nélkül, menetrendszerűen.