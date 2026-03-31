A cseh elnök szerint Szijjártó teljesen elvesztette a hitelességét, Csehországnak át kellene értékelnie a kapcsolatait Magyarországgal

Csehországnak át kellene értékelnie kapcsolatait Magyarországgal, beleértve azt, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel – mondta Petr Pavel a közszolgálati Cseh Hírtelevízióban (CT24).

A cseh köztársasági elnök Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra került tartalmára reagált. Pavel szerint elfogadhatatlan, ha egy EU-s politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal, és ez Csehország biztonságát is veszélyezteti.

Petr Pavel cseh államfő interjút ad az AFP-nek Prágában 2023. február 2-án. Fotó: Michal Cizek/AFP

„A gyakorlatban ennek – legalábbis az én véleményem szerint – a Szijjártó Péterrel fenntartott összes kapcsolat korlátozását kellene jelentenie, mert teljes mértékben elvesztette hitelességét. Biztos, hogy Orbán Viktor is tudott erről. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok nem maradhatnak következmények nélkül” – jelentette ki Petr Pavel a cseh közszolgálati televízióban.

A kormány szerint az elnök nézetei erről nem relevánsak

„Csehország külpolitikáját a kormány, nem pedig az államfő határozza meg. Az elnök nézetei ezért ebből a szempontból nem relevánsak” – reagálta Petr Pavel nyilatkozatára Petr Macinka külügyminiszter a CTK hírügynökség kérdésére.

Marcinka szerint az ügyben a magyarországi választások befolyásolására tett kísérletről van szó. „A magyar külügyminiszter 2024-ben történt lehallgatása eredményének nyilvánosságra hozatala 2026-ban, a választások előtt nevetséges” – mondta a politikus, aki a kormánykoalíciós Autósok párt elnöke is. A cseh külügyminiszter szerint az államfő valószínűleg így jelzi a maradék ellenzéknek, hogy mit kellene mondani.

Szijjártó Pétert a mezőtúri fórumán kérdeztük a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiről:

