A cseh elnök szerint Szijjártó teljesen elvesztette a hitelességét, Csehországnak át kellene értékelnie a kapcsolatait Magyarországgal

Csehországnak át kellene értékelnie kapcsolatait Magyarországgal, beleértve azt, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel – mondta Petr Pavel a közszolgálati Cseh Hírtelevízióban (CT24).
A cseh köztársasági elnök Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra került tartalmára reagált. Pavel szerint elfogadhatatlan, ha egy EU-s politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal, és ez Csehország biztonságát is veszélyezteti.
„A gyakorlatban ennek – legalábbis az én véleményem szerint – a Szijjártó Péterrel fenntartott összes kapcsolat korlátozását kellene jelentenie, mert teljes mértékben elvesztette hitelességét. Biztos, hogy Orbán Viktor is tudott erről. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok nem maradhatnak következmények nélkül” – jelentette ki Petr Pavel a cseh közszolgálati televízióban.
„Csehország külpolitikáját a kormány, nem pedig az államfő határozza meg. Az elnök nézetei ezért ebből a szempontból nem relevánsak” – reagálta Petr Pavel nyilatkozatára Petr Macinka külügyminiszter a CTK hírügynökség kérdésére.
Marcinka szerint az ügyben a magyarországi választások befolyásolására tett kísérletről van szó. „A magyar külügyminiszter 2024-ben történt lehallgatása eredményének nyilvánosságra hozatala 2026-ban, a választások előtt nevetséges” – mondta a politikus, aki a kormánykoalíciós Autósok párt elnöke is. A cseh külügyminiszter szerint az államfő valószínűleg így jelzi a maradék ellenzéknek, hogy mit kellene mondani.
Szijjártó Pétert a mezőtúri fórumán kérdeztük a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiről:
„Nem kért tőlem semmit semmilyen oligarcha” – mondta a 444-nek a külügyminiszter, miután megjelentek újabb részletek a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséből.
A külügyminiszter korábban kikérte magának a vádat, hogy a magyar kormány az orosz külpolitikai érdekek mentén dolgozik. Most meg kiderült, hogy segítséget kellett kérnie az oroszoktól, hogy milyen érvekkel harcoljon a bankjaikért.