DNS-teszt buktatott le egy ciprusi meddőségi klinikát

Egy DNS-teszt buktatott le egy észak-ciprusi IVF klinikát, ahol több mesterséges megtermékenyítés során rossz sperma- vagy petesejt-donort használtak – írja a BBC.

Egy brit pár vette észre, hogy valami nem stimmel: mindkét gyerekük egy észak-ciprusi klinikán végzett IVF-kezelés eredményeként jött világra. Annyi volt a kérésük a klinika felé, ami a kiválasztott spermát megrendelte számukra, hogy mindkét babához ugyanazt az adományozót használják, hogy gyerekeik biológiailag is teljes mértékben rokonok legyenek. Évekkel később lett gyanús számukta gyerekeik szemszíne annyira, hogy végül DNS-tesztet végeztek, az eredmények pedig azt mutatták, hogy egyik gyerek sem áll rokonságban a szülők által kiválasztott spermaadóval. Sőt, a bizonyítékok arra utaltak, hogy a gyerekek egymással sem állnak rokonságban, vagyis a felhasznált petesejtek sem stimmelhettek.

A BBC összesen hét gyerek családjával beszélt, akik úgy vélik, hogy a klinikán végzett mesterséges megtermékenyítések során rossz sperma- vagy petesejt-donort használtak. Mindegyik eset ugyanahhoz az észak-ciprusi klinikához kapcsolódik, ami egy olyan területen működik, ahol az Európai Unió törvényei nem érvényesek, és amit jogilag csak Törökország ismer el.

Észak-Ciprusra rengeteg brit utazik meddőségi kezelések miatt, miután a klinikákra laza szabályozás vonatkozik, és alacsony árakat, valamint magas sikerarányokat ígérnek. Ezek mellett hatalmas választékkal büszkélkednekek a világ minden tájáról származó névtelen petesejt- és spermaadományozókból, és a közösségi oldalakon is rengeteg videó és fotó található, amiken szülők osztják meg pozitív tapasztalataikat.

Az észak-ciprusi klinikák olyan eljárásokat is kínálnak, amik az Egyesült Királyságban illegálisak, például nem orvosi okokból történő nemválasztást. A meddőségi klinikákat a terület egészségügyi minisztériuma felügyeli, de a BBC megkeresésére egy esetben sem reagáltak.