Trump azt javasolta a Hormuzi-szorost használó országoknak, hogy vegyék át az ellenőrzést az útvonal felett

Donald Trump az iráni háborúval kapcsolatban ezt posztolta a Truth Socialre:

„Azoknak az országoknak, amelyek nem tudnak repülőgép-üzemanyaghoz jutni a Hormuzi-szoros miatt, mint például az Egyesült Királyság, amely nem volt hajlandó részt venni Irán lefejezésében, van egy javaslatom: Első, vásároljatok az Egyesült Államoktól, nekünk bőven van, és Második, szedjetek össze némi késleltetett bátorságot, menjetek a Szoroshoz, és egyszerűen VEGYÉTEK EL. El kell kezdenetek megtanulni, hogyan harcoljatok magatokért, az U.S.A. többé nem lesz ott, hogy segítsen nektek, ahogy ti sem voltatok ott nekünk. Irán lényegében meg lett tizedelve. A nehéz része megvolt. Menjetek, szerezzétek meg a saját olajatokat! DJT Elnök”

Az amerikai elnök a következő posztjában Franciaországnak is odaszólt:

„Franciaország Országa nem engedte, hogy az Izraelbe tartó, katonai felszereléssel megrakott repülőgépek átrepüljenek francia terület felett. Franciaország NAGYON NEM VOLT SEGÍTŐKÉSZ »Irán Mészárosát« illetően, akit sikeresen kiiktattak! Az U.S.A. EMLÉKEZNI FOG!!! DJT Elnök”

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Wall Street Journal szerint Trump közölte a tanácsadóival, hogy hajlandó befejezni az Irán elleni amerikai hadjáratot, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva marad. Azért döntenének így, mert arra jutottak, hogy a szoros megnyitása a hadjárat meghosszabbítását jelentené, így túllépnének a Trump által kitűzött 4-6 hetes határidőn.