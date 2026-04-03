A magyar politika vízhordója, aki az 1 milliós projektért is lehajol

Erdős Norbertre tavaly novemberben figyeltem fel. A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője ugyanis zseniális kampányfotót készített: egy „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolt egy kátyús gádorosi utcán. Miután beszámoltam az ikonikus jelenetről, egy olvasónk felhívta a figyelmemet, hogy Erdős régóta hordja magával a táblát, aminek egy párja is van, „elkészült” felirattal. Ettől a pillanattól egy új világ nyílt meg számomra.

Követni kezdtem a politikus Facebook-oldalát, ami egy igazi aranybányának bizonyult. Kiderült, hogy Erdős a magyar politika egyik legállhatatosabb szereplője, aki a kampányolás során nem ismer kompromisszumot. Minden fejlesztést sajátjaként, többször ad el, a közvéleményt pedig a beruházások előtt, közben és után is úgy tájékoztatja, mintha már lezárultak volna. Ráadásul az apróért is lehajol: az 1 milliós projektről ugyanúgy beszámol, mint az 1 milliárdosról.

Focis hasonlattal élve: Erdős a magyar politika vízhordója, aki ugyan ritkán lő gólt, de az utolsó percig hajt, és azért a labdáért is fut, amiért mások el sem indulnának.

Erdős Facebook-oldala gyakorlatilag egy Békés megyei termelési riport. A követők minden nap egy másik településre kísérhetik el a képviselőt, aki fotózkodik a helyi polgármesterrel, és bejelent vagy átad valamilyen beruházást. Ha egyiket sem lehet, akkor felidéz egy korábban megvalósított projektet, vagy megígér egy olyat, amit már négy évvel korábban is megígért. Miközben a politikus videóit nézzük, a Dél-Alföld jellegzetes településképének elemeit is megfigyelhetjük: a tágas tereket, a széles utcákat, a Kádár-kockákat vagy a fa villanyoszlopokat.

Miután az elmúlt három hónapban napról napra követtem a politikus kampánybeszámolóit, összesítettem és rendszereztem a termést. Január 1-je és április 2-a között 52 darab projektről számolt be, ezek közül 25 esetben történt meg az átadás, a többi folyamatban lévő vagy tervezett beruházás volt. A legdrágább projekt az orosházi kórház 1,5 milliárdos fejlesztése, a legolcsóbb pedig egy 970 ezres motorbeszerzés volt. Erdős választókerülete 27 településéből 19-ben jelentett be valamilyen beruházást.

A kampánybeszámolók sokszínűségének szemléltetésére kigyűjtöttem a legérdekesebb bejegyzéseket.

Január 2-án bejelenti, hogy az országos vasútállomás-felújítási program keretében megújul a magyarbánhegyesi vasútállomás (150 millió forint):

Február 11-én átad a Mezőkovácsházi Mentőállomásnak egy új mentőautót (116 millió forint):

Február 16-án átad Nagybánhegyesen egy 140 méteres járdaszakaszt (7,4 millió forint):

Február 22-én bejelenti a tótkomlósi farsangi bálon, hogy a helyi szlovák nemzetiségi alapítvány támogatást nyert a MOL - Új Európa Alapítvány pályázatán (2 millió forint):

Február 24-én átadja a battonyai taekwando klub vezetőjének az egyesületi autó slusszkulcsát, amit a Városi Civil Alap támogatásával szereztek be (5 millió forint):

Március 1-én bejelenti, hogy 1600 méteren újulhat meg egy kevermesi utca, de hozzáteszi, hogy a pályázatot még el sem bírálták (60 millió forint):

Március 4-én bejelenti, hogy új játszótér épül Pusztaföldváron, miközben ugyanezt a projektet már 2022-ben is bejelentette (100 millió forint):

Március 7-én átadja a Magyar Falu Program által támogatott új autókat a battonyai és kunágotai polgárőrségnek (7-7 millió forint):

Március 9-én átadja a dombegyházi sportegyesület felújított épületét, amit a Magyar Falu Program támogatott (7 millió forint):

Március 11-én átadja a Falusi Civil Alap támogatásából beszerzett elektromos robogókat a dombegyházi polgárőröknek (970 ezer forint):

Március 16-án átad egy 400 méteren leaszfaltozott utcát Medgyesbodzáson (20 millió forint):

Március 18-án átad egy REpont automatát Medgyesbodzáson (nincs összeg):

Március 26-án átadja a 134 méteren leaszfaltozott gádorosi Jókai utcát, aminek befejezését eredetileg tavaly ősz végére ígérte (7 millió forint):

Április 2-án bejelenti, hogy hamarosan közvilágítás-fejlesztési program indul Gádoroson, a projekt azonban még csak tervezési szakaszban tart (58 millió forint):

A fentiek csak a politikus legérdekesebb bejegyzései voltak, aki kíváncsi a maradék 37 projekt részleteire, Erdős Facebook-oldalán minden információt megtalál. Az oldalt azért is érdemes bekövetni, mert a választásig még pár nap hátravan, így biztosan készül további tartalmakkal a magyar politika vízhordója.

Mivel a dél-békési választókerületben nem neki áll a zászló, az utolsó napon sem állhat meg.