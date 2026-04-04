Magyar Péter arra kéri az amerikai alelnököt, hogy Budapesten mondja ki: Nem akarják, hogy Magyarország bármilyen módon részt vegyen az Irán ellen háborúban

Rengeteg témát érint az az interjú, amit Magyar Péter ad éppen szombat délelőtt a 444-nek, titkosszolgálati akciók, orosz próbálkozások. És szóba került a jövő kedden Budapestre érkező JD Vance amerikai alelnök is.

Magyar azt mondta, hogy szerinte nem véletlenül érkezik az amerikai alelnök az Irán elleni háború idején Magyarországra. Tudomásuk szerint nagyon sok amerikai szállítógép érkezik különböző amerikai harci járművekkel, nem tudják, hogy mi célból.

A Tisza elnöke szerint Orbánéknak nyilvánvalóan az a célja, hogy a Fidesz kampányát tolják meg Vance látogatásával, de az amerikaik pontosan látják, hogy ezt a választást a Fidesz el fogja veszíteni. Nem hiszi, hogy az amerikaik szeretnek beleállni egy vesztes kampányba.

A kérdésre, hogy ezek szerint az a feltételezése, hogy katonákat kérnek az amerikaiak az iráni háborúban való részvételre, Magyar azt mondta: ha összerakjuk, hogy Donald Trump többször felszólította a NATO-tagállamokat, hogy vegyenek részt az iráni háborúban, ehhez hozzá lehet tenni Gulyás Gergely mondatát, hogy megfontolna a kormány egy ilyen kérést, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig azzal hárított, hogy titkos katonai műveletekről nem adhat felhatalmazást, akkor alapos a feltételezés, hogy lehet ilyen kérése az amerikaiaknak. De ezt könnyen tudja cáfolni majd az amerikai alelnök. Ezért arra szólította fel JD Vance-t, hogy mondja majd ki: nem kérnek Magyarországtól katonát és nem akarják azt, hogy Magyarországnak bármilyen szerepe legyen az iráni háborúban.

Orbán Viktort pedig arra szólította fel, hogy a következő 8 napban ne kössön olyan megállapodásokat, amik fenyegetik Magyarország békéjét és biztonságát, és amik megkötik a következő kormány kezét.