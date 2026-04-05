Telt házzal tért vissza a drogtörvény miatt bezáratott Turbina

Telt házas bulival nyitott újra egy hónap után a drogellenes törvény miatt bezáratott Turbina – írta meg a Telex. Az újranyitás előtt a szórakozóhely szabadtéri bulit szervezett a Mikszáth térre, a résztvevők innen sétáltak át a Vajdahunyad utcai épülethez, hogy letépjék az éjfélkor lejárt bezáratási határozatot. A lap tudósítója szerint a Turbinában több táblát is kihelyeztek, amikkel arra kérik a vendégeket, hogy kerüljék a drogok fogyasztását a helyszínen.

A szórakozóhelyet március elején arra hivatkozva záratta be a rendőrség egy hónapra, hogy ott korábban kábítószer-kereskedelem történt. A bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva rendelték el, ami lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt.

A hely szerint a rendőrség februárban heteken keresztül fedett akció keretében figyelte meg a helyszínt, de semmilyen jogsértést nem állapítottak meg náluk, sőt elmondásuk szerint a művelet vezetője még meg is dicsérte a „példaértékű üzemelést”, és közölte, hogy bezáratásra nem számíthatnak. A rendőrség reakciójában nevetségesnek nevezte a feltételezést, hogy egy fedett akció résztvevője felfedné magát.

A Turbina vezetői közölték, hogy fellebbezést nyújtanak be a bezárás ellen, valamint a Magyar Helsinki Bizottság segítségével közigazgatási pert indítanak, amiben annak megállapítását kérik, hogy az a kormányrendelet, ami kizárja a hatósági mérlegelés lehetőségét, ellentétes az Alaptörvénnyel, nemzetközi egyezményekkel és az Európai Uniós joggal. Emellett pedig feljelentéseket is tesznek rágalmazás bűntette miatt azokkal szemben, akik bizonyítékok nélkül hozták összefüggésbe a helyszínt bűncselekményekkel.

„Az ügy hátterében egy olyan, a háborús vészhelyzetre hivatkozva meghozott rendelet áll, amely kötelezi a rendőrséget a szórakozóhelyek ideiglenes bezárására akár egyetlen, ellenőrizetlen tanúvallomás alapján is, anélkül, hogy vizsgálniuk kellene az üzemeltető együttműködését vagy a megelőző intézkedéseket” – írták. „A Turbina álláspontja szerint ez a gyakorlat aránytalan és veszélyes precedenst teremt a teljes kulturális szcéna számára.”

A bezáratás idején írt cikkünkben szakértő segítségével szedtük össze, mire jutott a kormány a több mint 4 milliárd forintos programmal, és hogy mennyivel hatékonyabban is elkölthette volna ezt a pénzt. Ott voltunk Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján is, ahol a DELTA program egy év alatt elért eredményeiről és arról beszélt, hogy a rendőrök nem a szórakozóhelyeket büntetik a bezáratásukkal.