„Az ország sorsa akár 30 ezer szavazaton is múlhat” - mondta Magyar Péter Ráckevén reggel 7 körül

Szokatlanul korai időpontban, reggel 7-kor kezdte országjárását kedden Magyar Péter Ráckevén, a HÉV megállójánál. Most nem egy felállított színpadról beszélt, hanem a kis platós teherautón állt.

A kora reggeli időpont ellenére sokan hallgatták Magyart.

A beszédét azzal kezdte, hogy nagyon jól állnak, Orbán Viktort idézve hozzátette, „még soha nem néztek ki ilyen jól”, de nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. 20-25-30 olyan körzet van, ahol nem tudják, hány szavazat dönthet.

„Az is lehet, hogy 30 körzetben ezer szavazaton fog múlni a választás, tehát az ország sorsa akár 30 ezer szavazaton is múlhat.”

Magyar arról beszélt, nem mindegy, hogy kétharmados felhatalmazást kap-e a Tisza, vagy esetleg csak egy-két mandátummal tudnak nyerni, ezért arra kérte a tiszásokat, hogy beszéljenek mindenkivel, senki sem maradhat otthon.

„Ez sorsdöntő választás lesz, egyre jobban látszik, hogy mennyire”, a kormány teljesen más irányba akarja vinni az országot.

Magyar ezek után hosszan beszélt arról, milyen rossz állapotban van a ráckevei hév vonala, hogy 45-50 éves szerelvények járnak, majd hibáztatta Lázár János építési és közlekedési minisztert, amiért lehúzta ezt is a fejlesztési listáról.

Pont befutott egy szerelvény
2025-ben „dilettáns módon” kiírtak ugyan egy pályázatot, de arra nem jelentkezett senki, majd Magyar szerint annak érdekében, hogy még inkább limitálja a rendszerváltás, illetve kormányváltás utáni lehetőségeket, Lázár még a tervezési szerződéseket is felbontotta. Magyar szerint ez csak a rombolásról szól, így ugyanis a következő kormány nem tudja folytatni a projektet, ezzel az uniós források is veszélyben vannak. Ezt a Tisza elnöke már a hűtlen kezelés kategóriájának tartja.

Amikor átgördült a fideszes kampányautó, a tömeg fújolni kezdett
Magyar arról is beszélt, a kormány nem a magyarok érdekeit képviseli, és egy Fidesz-Mi Hazánk koalíciót készítenek elő, aminek a következtében végleg elesne az ország minden uniós forrástól.

Magyar kedden összesen hét helyszínre megy el az országjárása keretében.

