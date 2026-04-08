Politico: 12 pontos tervben állapodott meg Magyarország és Oroszország a kapcsolatok erősítéséről

A magyar kormány megállapodást kötött Oroszországgal a gazdasági, kereskedelmi, energetikai és kulturális kapcsolatok bővítéséről – írja a Politico az általuk megszerzett dokumentumok alapján, amiket a lap szerint az orosz kormány készített. A lap független, Moszkva működését ismerő szakértőkkel is beszélt, ám a dokumentumok hitelességét nem tudta önállóan megerősíteni. A szövegek ugyanakkor részletes utasításokat tartalmaznak az orosz állami szervek számára az új vállalások végrehajtására.
A dokumentumok szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter egy 12 pontos együttműködési tervet írt alá az orosz-magyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottság december 9-i ülésén. A korábban nem nyilvános dokumentum részletesen felsorolja azokat a területeket, ahol a két kormány szorosabb együttműködésre törekszik.
Az egyik dokumentum szerint a felek áttekintették a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseit, valamint a közös tevékenységeket az energiaiparban, az iparban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az építőiparban és más, közös érdeklődésre számot tartó területeken, továbbá a kulturális és humanitárius együttműködésben is.
A megállapodás egyik célja a dokumentumok szerint az, hogy „megfordítsák az uniós szankcióik miatt visszaesett kétoldalú kereskedelem csökkenő trendjét”. Az egyezség emellett lehetőséget teremthet arra, hogy orosz cégek új villamosenergia- és hidrogénprojektekbe kezdjenek Magyarországon, valamint szorosabb együttműködés alakuljon ki az olaj-, gáz- és nukleáris üzemanyag-ellátás terén. A megállapodás szerint Budapest azt is vizsgálja, miként lehetne erősíteni az orosz nyelv oktatását az országban, például Oroszországból érkező tanárok bevonásával, valamint a végzettségek kölcsönös elismerésének bővítésével és posztgraduális csereprogramok indításával.
Az egyezség alapján a magyar kormány támogatja a különféle csereprogramokat a sporttól a cirkuszművészetig, jóllehet Moszkvát régóta azzal vádolják, hogy kulturális eseményeket is felhasznál saját narratíváinak terjesztésére az ukrajnai háborúról, illetve a rezsim legitimálására. A felek egy 2026–2027-es közös sportegyüttműködési akcióterv kidolgozását is támogatják.
Az egyik dokumentum ugyanakkor rögzíti: az Oroszországgal való szorosabb együttműködés nem lehet ellentétes Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel.
Orbán Viktor és a magyar kormány következetesen ellenezte az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását. A Bloomberg keddi cikke szerint egy 2025 októberi telefonbeszélgetés során azt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy „bármiben, amiben segíthetek, állok szolgálatukra”. Hasonlókat mondott Szijjártó Péter is Szergej Lavrov külügyminiszternek.
A dokumentumok tartalmáról és politikai következményeiről a lapnak azt mondta:
„Magyarország kétoldalú együttműködéseit a nemzeti érdek határozza meg, nem pedig a rendkívül elfogult liberális mainstream média elvárásai. Csak így tovább az elfogult munkával!”
A december 9-i tárgyalásról az orosz nagykövetség a honlapján is beszámolt, eszerint Murasko arról beszélt, hogy a két ország között történelmileg szoros és stabil kapcsolat áll fenn, amit tovább kívánnak erősíteni több stratégiai területen. Kiemelte, hogy Oroszország nagyra értékeli a magyar kormány „kiegyensúlyozott” politikáját, és az EU-s szankciók ellenére is stabilnak tartja a gazdasági együttműködést. Az egészségügyben folytatódik a közös munka, például a gyógyszerszállítás, az onkológia és a nukleáris medicina területén, miközben az oktatásban az orosz egyetemeken tanuló magyarok számának növelését és az orosz nyelv tanulását ösztönöznék. Szijjártó Péter a találkozón megköszönte az orosz támogatást, különösen a koronavírus-járvány idején nyújtott segítséget, köztük a Szputnyik V vakcinát.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Orbán Viktor többször is biztosította Putyint arról, hogy azonnal és bármikor kész segíteni az orosz elnöknek.
Lehallgatási botrányok többször is voltak már, de nagyon kevés példa van arra, hogy teljes beszélgetéseket vagy azok leiratát hozzák nyilvánosságra, mint Orbán és Putyin vagy Szijjártó és Lavrov esetében. A két szivárgás között viszont van különbség.