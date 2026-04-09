De ott volt – mondta Orbán a 444-nek, amikor arról kérdeztük, hogy Trump nem jött el személyesen

Orbán pedig most már aztán tényleg elfoglalná Európát, csak ehhez győzniük kell vasárnap. Az iráni háború egyáltalán nem került szóba Orbán és Vance közös kampányeseményén.
A bátonyterenyei polgármester nyíltan a Tisza mellé állt a városban, ahol számos baleset történt az akkuüzemben. A helyiek szerint meghatározó téma lesz az életükre is hatással lévő üzem a vasárnapi választáson.
A Bagázs Közhasznú Egyesület azon dolgozik, hogy a nagyon nehéz körülmények között induló embereknek jobb esélyeik legyenek az életben. Megnéztünk, hogy néz ki ez a munka.
Hogyan hajrázik a Tisza Párt? Bezavar-e az amerikai alelnök látogatása? Lesz-e fordulat a hátralévő napokban? És mihez kezdene a kétharmaddal? A Tisza Párt listavezetőjét kérdezi Rényi Pál Dániel.
A kampány utolsó heteiben tovább bonyolódnak a titkosszolgálati szálak, felizzott a Szijjártó-Lavrov hotline, Orbán pedig úgy balekozta le Szabó Bencét, hogy azzal csak még magasabbra tette a tétet. Csúcspontjához közeledik a közéletnek nevezett sorozat.