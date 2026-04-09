Vlagyimir Putyin „húsvéti tűzszünetet” hirdetett április 11-én 16:00 órától április 12. végéig – közölte a Kreml csütörtökön. Az ortodox húsvétot április 12-én, vasárnap ünneplik. A közlemény szerint Oroszország arra számít, hogy Ukrajna követni fogja Moszkva példáját a tűzszünet kapcsán. A húsvéti tűzszünet kihirdetésére március végén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is tett javaslatot. Még április 9-én napközben a Kreml azt közölte, hogy Putyin egyelőre nem hozott végleges döntést a lehetséges húsvéti tűzszünetről.

Putyin egyúttal utasította hadseregét, hogy a tűzszünet idejére függessze fel a harci cselekményeket, ugyanakkor maradjon kész a válaszadásra az ellenfél lépéseire. Putyin 2025-ben húsvétkor egyoldalúan másfél napos harci szünetet hirdetett. Akkor a konfliktusban álló felek kölcsönösen számos megsértéssel vádolták egymást, ugyanakkor a harci cselekmények intenzitása ebben az időszakban jelentősen csökkent.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy a közeljövőben háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború lezárásáról, azonban a formátuma még nem végleges. „Volt egy megbeszélés az Egyesült Államok elnökének csapatával, és megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben lesz egy háromoldalú találkozó, vagy olyan formátum alakul ki, hogy az amerikai delegáció hozzánk érkezik, majd valószínűleg továbbmegy a szomszédokhoz” - mondta Zelenszkij. (Meduza/Pravda)