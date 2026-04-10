Trump arra kérte Netanjahut, hogy „fogja vissza” magát Libanonban

Donald Trump amerikai elnök arra kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy fogja vissza a támadásokat, és kezdjen közvetlen tárgyalásokat Libanonnal.

„Beszéltem Bibivel, és visszafogottabb lesz. Szerintem mindannyiunknak egy kicsit visszafogottabbnak kell lennünk”

– mondta Trump az NBC News-nak.

Ahogy azt a 444-en írtuk is, csütörtök délután Netanjahu bejelentette, hogy utasította a kormányát: mielőbb kezdjenek közvetlen tárgyalásokat Libanonnal a Hezbollah lefegyverzéséről és a két ország közötti „békés kapcsolatok” kialakításáról, majd ezzel egy időben egy magas rangú libanoni tisztviselő beszélt arról, hogy Libanon ideiglenes tűzszünetet próbál elérni Izraellel, hogy szélesebb körű egyeztetések indulhassanak, amerikai közvetítéssel és garanciákkal.

A CNN úgy tudja, Netanjahu Trump nyomására egyezett bele a tárgyalásokba, de arról egyelőre nincs szó, hogy leállítaná a további csapásokat. Péntekre virradóra a felek rakétákkal támadták egymást.

Egy izraeli tisztségviselő azt mondta, hogy „jelenleg nincs tűzszünet”, és hozzátette: „a tárgyalások harcok közepette zajlanak majd”. Ez ellentétes a libanoni kormány álláspontjával, ami a tárgyalások megkezdése előtt tűzszünetet szeretne. Az NBC News szerint Trump azt is kérte az izraeli vezetőtől, hogy a csapások mérséklésével segítse az Iszlámábádba tervezett amerikai-iráni tárgyalások sikerét.

A Guardian szerint a törékeny tűzszünetet tovább veszélyeztetik Trump közösségi médiás bejegyzései. Az elnök először figyelmeztette Iránt, hogy jobban teszi, ha nem vet ki díjakat a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, miután „jelentések” jutottak el hozzá erről.

„Jobb, ha nem teszik, és ha mégis, akkor azonnal hagyják abba!

– írta a Truth Social platformon. Alig egy órával később azt írta: Irán „nagyon rossz munkát végez” a Hormuzi-szoros újranyitásában. Az amerikai elnök „tisztességtelennek” nevezte Iránt, és hozzátette: „nem ez az a megállapodás, amiről szó volt!” Trump szerdán jelentette be, hogy kéthetes tűzszünetben állapodott meg Irán és az Egyesült Államok, erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, Irán pedig megnyitja a tengeri kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Mindketten győzelemnek tekintették a megállapodást.