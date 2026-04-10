Trump kárpótlásul azért, hogy nem jött el, még egy posztban kiállt Orbán mellett

Ha már nem jött el Budapestre, Donald Trump két nappal a választás előtt egy második posztban is kiállt Orbán Viktor mellett egy endorsement, vagyis választási ajánlás formájában.

Elég sok pontban szóról szóra megismételte márciusi bejegyzését, méltatta Orbán Viktort, akit „erős és határozott vezetőként” írt le, és azt írta, hogy szerinte a magyar miniszterelnök bizonyítottan sikeres politikát folytat. Ismételten azzal zárt:

„A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM HAGYJA CSERBEN MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. VÉGIG MELLETTE ÁLLOK!”

Orbán mindent megtett azért, hogy Trump a választás előtt a jelenlétével tolja meg a kampányát, januárban arról posztolt, hogy zajlanak az egyeztetések. Felmerültek találgatások arról, hogy a március 15-i Békemenetre, esetleg a kampányzáró nagygyűlésre futhat be Trump, de ebből végül nem lett semmi.

A leglátványosabb kiállás az lett, hogy Magyarországra jött J. D. Vance – ami miatt megint megbénult Budapest közlekedése –, aki telefonon kapcsolta Trumpot, aki a mikrofonhoz tartott mobiltelefonon keresztül dicsérte Orbánt a stadionnak. J. D. Vance egyébként a közös sajtótájékoztatón azt mondta, ha nem a Fidesz nyeri a választást, az új hatalommal is együtt fognak működni.

A pénteki debreceni kampányeseménye előtt a benzinkúton futottunk össze a miniszterelnökkel, aki arra a kérdésünkre, csalódott-e, hogy Donald Trump nem jött el személyesen, azt válaszolta: de ott volt. Itt arra utalhatott, hogy Trump telefonon bejelentkezett.

Tegyük hozzá még, hogyha valaki kellett kiáll Trump, az nem garancia a győzelemre. Ellenkezőleg.