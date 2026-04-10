Zelenszkij: Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en arra, hogy Vlagyimir Putyin 32 órás „húsvéti tűzszünetet” jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz.”

A húsvéti tűzszünet kihirdetésére március végén az ukrán elnök is tett javaslatot. Még csütörtökön napközben a Kreml azt közölte, egyelőre nem hoztak végleges döntést a lehetséges húsvéti tűzszünetről. Putyin 2025-ben húsvétkor egyoldalúan másfél napos harci szünetet hirdetett. Akkor a konfliktusban álló felek kölcsönösen számos megsértéssel vádolták egymást, ugyanakkor a harci cselekmények intenzitása ebben az időszakban jelentősen csökkent.

Zelenszkij egy másik nyilatkozatában azt is mondta, az Irán és az Egyesült Államok közötti friss tűzszünet rövid lehetőséget kínál arra, hogy újrainduljanak az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások, de ez az időablak hamar bezárulhat. A tárgyalások már több mint egy éve zajlanak érdemi eredmény nélkül. Az ukrán elnök szerint legkésőbb nyár elejéig előrelépést kell elérni, mivel az Egyesült Államok figyelme a közelgő félidős választások miatt egyre inkább a belpolitikára összpontosul majd. Mind ő, mind az amerikai tárgyalófél jelezte, hogy május végéig kézzelfogható eredményekre lenne szükség.

Zelenszkij ugyanakkor borúlátó az áttörés esélyeit illetően, és arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnára politikai és katonai nyomás is nehezedik. Emellett feszültségek is látszanak közte és a Trump-adminisztráció között, különösen amiatt, hogy szerinte Washington figyelmen kívül hagyta az Oroszország és Irán közötti együttműködésre vonatkozó ukrán jelzéseket.

A New York Times cikke említi azt is, hogy egyes nyugati partnerek ellenezték az orosz olajlétesítmények elleni dróntámadásokat, mivel ezek hatással lehetnek az energiaárakra. Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna hajlandó lenne leállítani az ilyen támadásokat, ha Oroszország is beszünteti az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, és szerinte egy tűzszünet esetén az Egyesült Államoknak vissza kellene állítania az orosz olajjal szembeni szankciókat.