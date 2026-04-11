Ekkorát még sosem szólt a Mocskos Fidesz

15 óra 18 perckor hangzott fel az első „Mocskos Fidesz” skandálás a Hősök terén. Még szűk háromnegyed órát kellett várni a rendszerbontó nagykoncertre, a színpadon az Anima Sound System „a négyes miksiből” kért „egy kicsit a hármas nyomóba” – bármit is jelentsen ez –, a nap sütött, árnyék sehol, a színpad elé éppen csak betódultak azok, akik már jóval korábban arra vártak, hogy a lehető legközelebbről élvezzék a műsort.

Kezdés előtt Fotó: Németh Dániel/444

A Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás mozgalom hirdetett rendszerbontó nagykoncertet a Hősök terére 2 nappal az országgyűlési választások elé. Délután 4-től este 11-ig több mint negyven előadó lépett színpadra, mindenki egy rendszerkritikus számot adott elő, Laár Andrástól Pajor Tamásig, az Európa Kiadótól a Hétköznapi Csalódásokig, Beton.Hofitól Dzsúdlóig. A három blokkra szétszedett műsor végén pedig a Puskás Arénát háromszor megtöltő Azahriah lépett fel.

36 évvel és 20 nappal korábban, 1990. március 21-én Orbán Viktor rendezett rendszerzáró házibulit a Nemzeti Sportcsarnokban, akkor többek közt Nagy Feró (Beatrice), Pataky Attila (Edda), Kovács Ákos (Bonanza Banzai) sorakozott fel a színpadra. Őrült nagy buli lehetett.

Tétje abból a szempontból nem nagyon volt már, hogy nem volt kérdés, a 42 éves politikai rendszer búcsúzik. Kampányzárónak viszont menő lehetett.

2026. április 10-én viszont más a légkör. Egy 16 éves rendszert kéne elbúcsúztatni, az oroszok ki tudja, mennyire vannak újra a spájzban, a választás ki van írva, de a tömegben rengetegen tartottak attól, hogy valahogy majd elcsalják, ez talán a legnagyobb félelem, amit a legtöbben megfogalmaztak a vasárnappal kapcsolatban.