Súlyos sérülései ellenére is részt vesz a döntésekben Irán új legfelsőbb vezetője

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei még mindig súlyos sérülésekből lábadozik, amelyeket abban a légicsapásban szenvedett el, amely a háború elején megölte apját, Ali Hameneit – mondta három, a belső köréhez közel álló forrás a Reutersnek.

A beszámolók szerint az iráni vezető arca a teheráni rezidenciája elleni támadásban súlyosan roncsolódott, és egyik vagy mindkét lábán is komoly sérüléseket szenvedett. A 56 éves Hamenei ennek ellenére szellemileg éber, és hangkapcsolaton keresztül részt vesz a legfontosabb döntésekben, beleértve a háborút és az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat is.

Állapotáról ugyanakkor alig van hivatalos információ: a február 28-i támadás óta nem jelent meg róla sem kép, sem videó. A Reuters nem tudta függetlenül megerősíteni a sérülésekről szóló értesüléseket, de amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy Hamenei megsebesült és feltehetően eltorzult az arca. Egy hírszerzési forrás szerint akár az egyik lábát is elveszíthette.

A vezető egészségi állapota különösen érzékeny kérdés most, amikor Irán évtizedek óta nem látott válságot él át, és éppen fontos tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államokkal Iszlámábádban. Irán politikai rendszerében a legfelsőbb vezető kezében összpontosul a hatalom, de elemzők szerint Modzstaba Hamenei – tapasztalatlansága és sérülései miatt – egyelőre nem rendelkezik azzal az automatikus tekintéllyel, mint apja. A döntéshozatalban közben megerősödött a Forradalmi Gárda szerepe, amely kulcsszerepet játszott hatalomra kerülésében is.

A nyilvános szereplések hiánya miatt az iráni közösségi médiában egyre több találgatás terjed arról, hogy milyen állapotban van, és ki irányítja valójában az országot. Egy népszerű mém például egy üres széket ábrázol „Hol van Modzstaba?” felirattal. Kormányközeli szereplők ugyanakkor azzal érvelnek, hogy biztonsági okokból indokolt a háttérben maradnia az amerikai és izraeli légicsapások fenyegetése miatt. (via Reuters)