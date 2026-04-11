Újabb 76 milliárdot adna a kormány a már így is rekorddrága mohácsi Duna-híd útjainak az építésére

76 milliárd forinttal tovább drágul a mohácsi Duna-híd kapcsolódó úthálózatának kivitelezése - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent költségvetési előirányzat egyik sorából.

A Mohácsi Duna-híd már így is inden idők legdrágább, és a várható forgalom alapján az egyik legfeleslegesebb magyar híd lesz. Megépítését Lázár János ÉKM-miniszter leginkább a balkáni tranzitforgalom növekedésével indokolta, de az nem vált világossá, hogy az miért választaná ezt az alternatív dél-dunántúli útvonalat az M5-ös főirány helyett, és a híd hivatalos megvalósíthatósági tanulmánya is mindössze napi 600 autóval számol. Összehasonlításul: a budapesti Árpád-hídon naponta több mint százezer jármű halad át.

Ehhez képest ez lesz minden idők legdrágább magyar hídja, amire a kormány már idáig is 389 milliárd forintot adott. Szíjj László Duna Aszfaltja nettó 295 milliárdért nyerte el a tendert, ez magán a hídon kívül még 28 kilométernyi út megépítésére vonatkozik. Hogy az újabb betervezett 76 milliárd forint mire menne és azt mi indokolja, nem derül ki a költségvetési előirányzatból.