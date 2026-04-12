A TV2-es Till Attila a Tiszára szavazott

„Szükség van minden szavazatra. Én a változásra fogok szavazni, mert nagyon megérett már az idő valami másra. Aki bizonytalan, fél, nem tudja, milyen lesz a jövő: ki kell próbálnunk! Mindenki nyugodjon meg, kipróbáljuk és szerintem jó lesz. Erre szükségünk van” - mondta Till Attila, a TV2 műsorvezetője egy Facebookon közzétett videóban.
Az elmúlt évek során Till Attila többször hangoztatta, hogy nem azért dolgozik a TV2-nél, mert egyetért a politikai irányával.
„Vannak bizonyos dolgok, amikben nem szoktam részt venni, mert nincs kedvem, de ettől függetlenül szeretek TV2-es lenni, az az én közegem, és ezt már sokszor mondtam, hogy nekem a TV2 azért emberek összességét is jelenti, nem pedig egy politikai állásfoglalást” - mondta 2022-ben.
Egy másik 2018-as interjúban azt is mondta, egyáltalán nem foglalkozik politikával, nem is szokott vitatkozni erről. 2016-ban pedig még Friderikusz Sándor is kioszotta Tillát, azt állítva, hogy a Hajós- és Tilla-félék tartják életben Orbán Viktor rendszerét. Miközben meg Deák Dániel 2024-ben épp azért osztotta ki, mert „Till Attila a TV2 műsorvezetője, de nem telik interjú anélkül, hogy ne panaszkodna erre.”
A műsorvezető egy interjúban arról beszélt, nem gondolja, hogy azért, mert nem ért egyet dolgokkal, ne vezethetne szórakoztató műsorokat a TV2-n.
Nem szeretne közéleti viták labirintusában bolyongani, ahonnan nem látszik kiút - mondja, amikor arról kérdezik, mennyire oké a TV2-nél dolgozni.
A műsorvezető magánbeszélgetéseket kiadva osztotta ki a TV2 arcait. De nemcsak őket. Friderikusz szerint az ATV-s/hitgyülis Németh Sándor szerinte azért szólt be neki, mert túl sokat bírálja Orbánt.
Deák szerint Till belekakál a Fidesz tányérjába. A propagandista maró gúnnyal „liberális propagandának” nevezte, hogy a TV2 műsorvezetőjének új játékfilmje problémaként kezeli az alkoholbetegséget.