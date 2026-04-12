Aszfalfestéssel kampányolt több fideszes egyéni képviselőjelölt is, a kérdés az, hogy mikor

Több olyan fényképet is kaptunk olvasóinktól, melyek szerint a Fidesz jelöltjének nevét a szavazóhelyiségek közvetlen közelében fújták fel a járdára. Arról már beszámoltunk, hogy Jászberényben egészen a szavazóhelységig végigfújták a járdát narancssárga feliratokkal, amellyel arra buzdítják a választókat, hogy szavazzanak Pócs Jánosra, a Fidesz jelöltjére.

De érkeztek hasonló fotók Budapestről is, ahol a 6. számú egyéni választókerületben Radics Bélát ajánlják a szavazók figyelmébe:

Ugyancsak Budapestről, a 3. számú egyéni választókerületből is érkezett felvételt járdára fújt kampányfeliratról: itt az Őrmezei általános iskola előtt Steiner Attilát népszerűsítik:

A szabály szerint a választókörök 150 méteres körzetében a választás napján nem lehet kampányolni, azaz a kérdés az, mikor fújták fel a feliratokat: ha éjfél előtt történt, akkor nem történt szabálysértés.

Az viszont érdekes kontraszt, hogy más esetekben a rendőrség sokkal szigorúbban vette az aszfaltfestést: tavaly januárban például rendőrök előállítottak egy kutyapártos aktivistát emiatt, sőt még lakását is átkutatták és lefoglaltak egy festékszóró sprayt. A felirat ott annyi volt, hogy „LÁZÁR JÁNOS KASÉLYA 187,5 KM”.