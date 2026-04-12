Magyar Péter reagált a zavargásos spekulációkra: „Szokásos fideszes rémhír és hazugság”

POLITIKA

„Szokásos fideszes rémhír és hazugság, hogy bárki erőszakos megmozdulásokra vagy épületfoglalásokra készülne a szavazás lezárulta után. Minden bizonnyal az itt tartózkodó orosz tanácsadók fejéből pattant ki ez a zavarkeltés” – mondta kora délutáni videójában Magyar Péter. A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje szerint „az ilyen álhírek csak a Fidesz szokásos, erőtlen és kétségbeesett hangulatkeltései és hazugságai”.

A kormány- és a közmédia, illetve a fideszes holdudvar „szakértői” posztok és megszólalások sokaságában, illetve az összes Híradóban folyamatosan sulykolják, hogy a Tisza nem lesz hajlandó elfogadni a választások számára úgymond kedvezőtlen végeredményét, és ezért ukrán típusú zavargásokat fog szervezni.

Az „elemzők” mellett beszélt erről vasárnap Lázár János közlekedési miniszter, a Fidesz-kampány második számú arca is. Lázár azt mondta, Magyar Péterék „polgárháborút akarnak kirobbantani ma este vagy holnap Magyarországon”.

Forrás: Magyar Péter facebook

Magyar Péter szerint ehhez képest: „A Tisza teljes közössége és a minket támogató magyarok milliói derűsen, magabiztosan és békésen várják az esti urnazárást: a napközbeni részvételi adatok nyilvánvalóvá teszik azt, amit eddig is tudtunk. A mai nap a rendszerváltó népszavazás ünnepe, ami bekerül majd a magyar történelemkönyvekbe.”

A Tisza-kormányfőjelölt azt is mondta: „Az orbáni hatalom végóráit éljük: búcsúztassuk őket higgadtan és méltósággal, holnap pedig lássunk hozzá a nemzet újraegyesítéséhez.”

Lázár januárban még arról beszélt, hogy akkor is kisüt a nap a választás után, ha nem a Fidesz nyer. Orbán Viktor pedig vasárnap reggel, miután leadta a szavazatát, egy kérdésre azt válaszolta, gratulálna Magyar Péternek, ha ő győzne.

