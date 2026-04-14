35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás

Semmi túlzás nincs abban, hogy rendszerváltásként írjuk le azt, ami 2026. április 12-én történt Magyarországon. Az egyik legerősebb érv emellett a közel 80 százalékos választási részvétel, amely jóval magasabb az összes többi demokratikus választáson tapasztaltaknál. Soha nem szavaztak ennyien egyetlen politikai erőre, mint most a Tisza Pártra: a 3,1 millió szavazat minden korábbinál nagyobb felhatalmazást jelent.

Ha Magyarországon eddig rendszerváltásról beszéltünk, akkor az 1989-90-ben végbement folyamatokat értettük alatta. Az összehasonlítást nyilván nehezíti, hogy akkor nem egyetlen esemény jelentette a régi rendszer bukását, mint most, de az i-re a pontot az első demokratikus országgyűlési választás tette fel 1990. március 25-én. Ezen a jogosultak 65 százaléka szavazott, azaz a felnőtt lakosság nem kis része, egyharmada nem vett részt rajta. Ez a szám különösen akkor lesz elgondolkodtató, ha megnézzük, Csehszlovákiában 96 (!) százalék, Romániában pedig 86 százalék vett részt az első demokratikus szavazáson.

1990: tüntetés a Belügyminisztérium előtt a lehallgatási botrány (Dunagate) kapcsán. Orbán Viktor politikus, országgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök és Kósa Lajos politikus, országgyűlési képviselő. Fotó: Fortepan

Persze, Magyarországon nem az utcán dőlt el az ország sorsa, mint a két szomszédunknál, hanem a tárgyalóasztalnál, ezért náluk a választás nem csak egy lezárt folyamat utolsó lépése volt, mégis tény, hogy nálunk sokan döntöttek úgy, nem akarnak beleszólni az ország irányításába. Egy évvel korábban, 1989. március 15-én százezres tömeg tüntetett békésen a demokratikus változásért: akik ott voltak, úgy érezhették, az egész ország mögöttük áll. Gyakran idézett értelmezés szerint viszont valójában azok voltak többen, akik inkább Bécsbe mentek vásárolni aznap.

Nem számít már szentségtörésnek az a vélemény, hogy akkor a magyar lakosság valójában nem demokráciát akart, hanem úgy akart élni, mint az osztrákok és a nyugatnémetek, csak éppen felelősség nélkül.