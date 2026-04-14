Erdoğan és Babiš is gratulált Magyar Péternek

Telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, aki gratulált a választási győzelemhez, és jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. „Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén. Elnök úr meghívott Ankarába, én pedig meghívtam őt Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára” – írja a Tisza Párt elnöke.
Gratuláló levelet kapott Andrej Babiš cseh miniszterelnöktől, és Magyar örömmel elfogadta a prágai látogatásra szóló meghívását.
Robert Golob szlovénia miniszterelnököt Magyar Péter hívta telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra.
Markus Söder bajor miniszterelnökkel a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.