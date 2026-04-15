A MÁV másik igazgatósági tagja is megerősítette, hogy a kormány átnyúlt a fejük felett egyes döntésekben

Az ország egyik leggazdagabb üzletembere, Wáberer György látványosan állt be a Tisza mögé múlt héten, aminek részeként múlt héten interjút adott a Telexnek is.

Wáberer kormányzati felkérésre több pozíciót is betöltött, a MÁV igazgatóságának is tagja. A Telexnek a többi között arról beszélt, nagyon sokat kellett abban csalódniuk, hogy amit az igazgatóság nem hagyott jóvá, azt kormánydöntéssel hagyták jóvá. Amikor ezt jelezte Lázár János miniszternek, többnyire csak annyit mondott, „kormányérdek.”

Wáberer szerint egy-két ilyen eset volt, de úgy érezte, a politikai sokkal jobban beleszólt a MÁV irányításába, mint amennyire bele kellett volna szólni. Példaként a pályaudvarok melletti rozsdaövezetek eladását és a debreceni Bek-Degenfeld-Tisza palota eladását hozta fel.

A Telex a MÁV több igazgatósági tagját is megkereste, de érdemben csak a Rothschild Bank tanácsadójaként is dolgozó Deák Tibor reagált, aki megerősítette Wáberer állításait. Azt írta, ezek valóban így történtek, de titoktartási kötelezettség miatt nem válaszolhat arra, hogy hány ilyen ügy volt pontosan a MÁV-nál, és melyek voltak ezek.