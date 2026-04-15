Magyar az MTVA állománygyűléséről: Javaslom, hogy ne indítsanak fegyelmit

Nem sokkal azután, hogy Magyar Péter szerda reggel két interjút is adott a közmédiának, majd a folyosón beszédet mondott az őt megtapsoló alkalmazottaknak, Németh Zsolt, a Hírigazgatóság csatornaigazgatója állománygyűlést hívott össze.

Itt a Telex tudósítása szerint a Pitbull becenevű csatornaigazgató arról beszélt, hogy „a maradék egy hónapban” már semmi sem fog változni, aki „nem tudja magában tartani az eredményekkel kapcsolatos érzéseit”, erre a hónapra szabadságra mehet, vagy dolgozhat csökkentett üzemmódban.

Magyar Péter délután azt írta, hogy tudomása szerint „a vezetőség embere telefonnal rögzítette a megjelent MTVA munkatársakat, hogy fegyelmit indíthassanak ellenük”. Vélhetően arra utalt, hogy a vele szóba álló és őt megtapsoló alkalmazottakat vették fel. Magyar szerint az MTVA épületében a reggeli interjú után „többen elmondták, hogy felszabadulásként élik meg a TISZA április 12-i győzelmét. Köszönöm a kedves fogadtatást és kitartást kívánok az ott dolgozóknak a következő pár hétre a politikai komisszárok eltávolításáig!”

A Tisza elnöke azt javasolta, hogy a vezetőség ne indítson ezek ellen a munkatársak ellen fegyelmit. Aztán hozzátette, amit megígért már korábban is, hogy az új kormány első intézkedése „a közmédia hírszolgáltatásának azonnali felfüggesztése” lesz.

Magyar azt írja, hogy a gyűlésen Németh „jelezte, hogy a »végjátékban« is minden ugyanúgy megy tovább, ahogy eddig: továbbra is a kormánytól érkeznek az utasítások, a megírt »híreket« küldeni kell cenzúrára; ami államtitkári szintről vagy feljebbről érkezik, automatikusan továbbítani kell az MTI-nek.”