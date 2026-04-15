Panyi Szabolcs távozik a Direkt36-tól

„Panyi Szabolcs kollégánk nyolc év közös munka után májusban távozik a Direkt36-tól. A döntést közösen, egyetértésben hoztuk meg” – írta posztjában a Direkt36 oknyomozó portál. Az indoklás szerint Panyi „hosszú ideje más szerkesztőségeknek és más projekteken is dolgozik. A jövőben ezekre a főleg nemzetközi munkákra és készülő könyve befejezésére szeretne koncentrálni, ezért született meg ez a közös döntés.”

Panyi saját Facebook-oldalán is beszámolt a távozásról, a legszínvonalasabb oknyomozó műhelynek nevezte a Direkt36-ot, ahol 2018 óta dolgozott „többek közt olyan anyagokon, mint a Fudan Egyetem eltitkolt kormányzati tervei, a Pegasus-megfigyelések, valamint számtalan, a magyarországi orosz befolyásról szóló cikk”. Az újságíró azt mondta, a jövőben az általa is alapított, visegrádi szerkesztőségek által működtetett VSquare oknyomozó portálon készülnek nemzetközi oknyomozó anyagokkal, amiknek magyar szála is van.

Panyi Szabolcs, az egyik megfigyelt újságíró Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

Azt is írja, „ha minden a tervek szerint alakul, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára már olvasható lesz a részben a rendszerváltás idejét is feldolgozó, de főként a Gyurcsány- és Orbán-kormányok idején ismét felerősödő orosz befolyás kiépülését, és az orosz titkosszolgálat magyarországi mesterkedéseit bemutató könyvem, melynek címe »Barátság extrákkal« lesz.” Azt mondja, több mint száz interjúval, dokumentumokkal és hangfelvételekkel mutatja be, milyen ügyeken – Paks, olajbiznisz – keresztül hálózták be az orosz érdekeket az államot és a magyar elitet kormányokon átívelően.

Posztját azzal zárja, úgy érzi „hogy Magyarországon talán túljutottunk az orosz befolyás csúcspontján – ez azonban sajnos nem mondható el a régió néhány más országáról. Miután a Kreml elveszítette eddigi legfontosabb EU-n belüli szövetségesét, borítékolható, hogy ezt követően igyekszik majd más EU-s tagállamok kormányait még szorosabban magához láncolni – és sajnos egyik régi-új fő célpontjuk Szlovákia lesz.”

Panyi a VSquare-n írta meg először március elején, hogy Vlagyimir Putyin emberei Magyarországra érkeztek, hogy a Fidesz kampányát segítsék, de ő jelentette meg Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetését. A két külügyér közti baráti kapcsolatot bizonyító cikk után jelent meg a kormánysajtóban egy hangfelvétel Panyiról, amelyen egy ismeretlen nőnek beszél arról, miképpen ellenőrizte a Szijjártó-Lavrov beszélgetésről szóló információit. Ezután a Fidesz-kormány kémkedés vádjával indított kampányt Panyi ellen, akit azzal is támadtak, hogy a felvételen arról beszélt, baráti viszonya van Orbán Anitával, a Tisza külügyi vezetőjével – 2010 körül még dolgozott is neki, és most is tudna neki javasolni embereket, kikkel dolgozzon. Erre Panyi akkor a 444-nek azt mondta, ezzel csak bevágódni akart a forrásnál.

Panyival a választás előtti pénteken interjút is készítettünk, amiben az újságíró arról beszélt, hogy Magyarország orosz kémközponttá vált.