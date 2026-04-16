A republikánusok egyelőre még kitartanak Trump népszerűtlen háborúja mellett

A republikánusok vezette szenátus szerdán elutasította a demokraták legújabb kísérletét, amelynek célja Donald Trump elnök iráni háborújának leállítása volt. Leszavazták az állásfoglalást, amely előírta volna, hogy az Egyesült Államok vonja vissza csapatait a konfliktusból mindaddig, amíg a kongresszus nem engedélyezi a további lépéseket.

A 47-52 arányú szavazás volt idén a negyedik alkalom, hogy a szenátus úgy döntött, átadja háborús hatásköreit az elnöknek egy olyan konfliktusban, amelyet a demokraták illegálisnak és indokolatlannak tartanak. A republikánusok azt mondják, hogy egyelőre bíznak Trumpban, és Irán nukleáris képességeire, a folyamatban lévő tárgyalások lehetőségére és a visszavonulás magas kockázatára hivatkoznak – írja az AP. A háborús hatáskörökről szóló, a héten várható szavazás kimenetele azonban bizonytalan.

Chuck Schumer demokrata szenátor összevonja szemöldökét, mást egyelőre nem tehet Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A háborús felhatalmazási törvény értelmében a Kongresszusnak a háború kezdetétől számított 60 napon belül kell hadat üzennie vagy engedélyeznie kell a fegyveres erő alkalmazását – ez a határidő a hónap végén jár le. A törvény lehetővé teszi a határidő 30 napos meghosszabbítását, de a törvényhozók egyértelművé tették, hogy azt szeretnék, ha a kormány hamarosan tervet dolgozna ki a konfliktus befejezésére.

A 60 vagy 90 napos határidő lejárta után „ideje dönteni” – mondta Thom Tillis republikánus szenátor. Lisa Murkowski republikánus szenátor múlt hónapban kijelentette, hogy a demokraták intézkedései káros hatással lennének a katonákra, mivel hirtelen visszavonulást eredményeznének. De a Kongresszusnak végül szavaznia kell róla, „hogy az amerikai nép ismerje ennek a katonai műveletnek a határait és céljait”. Mert „kétségtelen, hogy az elnöknek engedélyt kellett volna kérnie a Kongresszustól, mielőtt ilyen mértékű csapást mért Iránra, és előre be kellett volna vonnia szövetségeseinket is, mivel ők is ugyanolyan veszélyben vannak.”

Trump népszerűsége mélyponton van, az iráni háborúnak nagyon magas az elutasítottsága, és a nyomában járó benzinárnövekedés is rosszul jön a félidei választásokra készülő republikánusoknak. Sok műlik tehát a béketárgyalások sikerén.