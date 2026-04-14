A héten folytatódhatnak az iráni–amerikai béketárgyalások

Az amerikai és az iráni tárgyalódelegációk már ezen a héten visszatérhetnek Iszlámábádba – közölte kedden négy forrás a Reuters hírügynökséggel. A hétvégi amerikai-iráni béketárgyalások sikertelenül zárultak a pakisztáni fővárosban, 21 óra alatt sem sikerült megállapodásra jutniuk.

J.D. Vance amerikai alelnök a tárgyalások hiányosságaira hivatkozott, és azt állította, hogy Irán úgy döntött, nem fogadja el az amerikai feltételeket, beleértve azt is, hogy nem gyárt nukleáris fegyvereket. „Szükségünk van egy pozitív kötelezettségvállalásra, miszerint nem fognak atomfegyvereket készíteni, és keresni sem fognak olyan eszközöket, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy gyorsan atomfegyverhez jussanak. Ez az Egyesült Államok elnökének fő célja, és ezt próbáltuk elérni ezeken a tárgyalásokon keresztül.”

Az iráni Tasnim hírügynökség is azt nyilatkozta, hogy a „túlzott” amerikai követelések akadályozták a megállapodás elérését, és hogy a tárgyalások véget értek. Mielőtt Vance megszólalt volna, az iráni kormány egy X-en közzétett bejegyzésben azt mondta, hogy a tárgyalások folytatódnak, és mindkét fél műszaki szakértői dokumentumokat cserélnek majd. Központi téma volt a tárgyalások során a Hormuzi-szoros megnyitása is, bár időközben Trump arról beszélt, blokád alá vonná a tengeri kereskedelmi szempontjából kulcsfontosságú szorost.