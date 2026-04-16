Akkora politikai földrengés van, hogy a fideszesek elkezdtek kitárulkozni

A megválasztott miniszterelnök hosszú idő után bemehetett az állandóan őt mocskoló közmédiába, és elmondta, amit ott eddig nem lehetett. A robotpilótán tovább agitáló műsorvezetők láthatóan nem voltak felkészülve az összeomlásra.
A Karmelitában még vakarták a fejüket a vasárnapi eredmény miatt, miközben Magyar Péter a szomszédban már a köztársasági elnökkel tárgyalt.
Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.
A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.
Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.