Az amerikai blokád ellenére szankcionált óriástankerek léptek be a Perzsa-öbölbe

Hajózási adatok alapján egy második, amerikai szankciók alatt álló óriástanker is belépett a Perzsa-Öbölbe a Hormuzi-szoroson keresztül, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok blokád alá vette azokat a hajókat, amelyek iráni kikötőkbe tartanak - írja a Reuters.

Donald Trump vasárnap jelentette be a blokádot, miután az Iszlamabadban tartott amerikai–iráni béketárgyalások nem vezettek megállapodáshoz. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) az X-en közölte, hogy 10 hajót visszafordítottak, és hétfő óta egyetlen hajó sem törte át a blokádot.

Ez egy másik tankerhajó a Hormuzi-szorosban Fotó: -/AFP

Ennek ellenére Irán állami hírügynöksége szerdán arról számolt be, hogy egy amerikai szankciók alatt álló iráni óriástanker áthaladt a szoroson, és az iráni Imam Khomeini kikötő felé tartott a blokád ellenére. A hírügynökség nem nevezte meg a hajót, és további részleteket sem közölt az útjáról.

Hajózási adatok alapján egy üres, de legfeljebb 2 millió hordó olaj szállítására képes tartályhajó, az RHN szerdán lépett be az Öbölbe, egy nappal korábban pedig egy másik, amerikai szankciók alatt álló óriástanker, az Alicia is áthaladt a Hormuzi-szoroson. A hajózási adatok (Kpler) szerint az Alicia Irak felé tart, az RHN ismeretlen helyre. Mindkét hajó az elmúlt években szállított már iráni olajat.

Az Egyesült Államok figyelmeztetett, hogy másodlagos szankciókat is kivethet az iráni olajat vásárlókra, minden bizonnyal azért, hogy erősítse tárgyalási pozícióját a további egyeztetések előtt. Elemzők szerint az amerikai blokád várhatóan csökkenti Irán kőolajexportját, ugyanakkor hetekig fenntarthatja a jelenlegi, napi 3,5 millió hordós termelési szintet, ha a kőolajat szárazföldi tartályokban tárolja. (Reuters)