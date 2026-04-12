Irán után most az Egyesült Államok vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Miután megszakadtak a pakisztáni béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, Donald Trump rászabadult a közösségi médiára, ahol a tőle megszokott stílusú, hosszú posztokon keresztül értekezett a tárgyalásokról és a Hormuzi-szorosról. Az elnök nehezen követhető gondolatmenetében azt írta, hogy „Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de tudatosan nem tette meg”. „Ez aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon” – írta.

„Ahogy megígérték, jobb, ha minél hamarabb megkezdik ennek a NEMZETKÖZI VÍZI ÚTNAK a megnyitását!”

A J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner (Trump veje) részévelével zajlott, közel 20 órás” tárgyalások után „csak egy dolog számít – IRÁN NEM HAJLANDÓ FELADNI NUKLEÁRIS TÖREKVÉSEIT!” „Sok szempontból a megegyezésben foglalt pontok jobbak, mintha folytattuk volna katonai műveleteinket a végső győzelemig, de ezek a pontok mind jelentéktelenek ahhoz képest, hogy a nukleáris energia olyan ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe kerüljön” – írta.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump arról is írt egy másik bejegyzésbében, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, én legalábbis így interpretáltam az elnök alábbi sorait:

„Azonnali hatállyal a világ legjobb haditengerészete, az Egyesült Államok Haditengerészete megkezdi a Hormuzi-szorosba bejutni vagy onnan kijutni próbáló valamennyi hajó ELZÁRÁSÁT. Egy bizonyos ponton eljutunk oda, hogy „MINDENKI BEMENHET, MINDENKI KIJUTHAT”, de Irán ezt megakadályozta azzal, hogy egyszerűen kijelentette: „Lehet, hogy ott valahol van egy akna”, amiről senki sem tud, csak ők. EZ VILÁGSZINTŰ ZSAROLÁS, és az országok vezetőit, különösen az Amerikai Egyesült Államokét, soha nem fogják zsarolni. Arra utasítottam a haditengerészetünket, hogy keressenek meg és állítsanak meg minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely útdíjat fizetett Iránnak.”

