Irán után most az Egyesült Államok vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Miután megszakadtak a pakisztáni béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, Donald Trump rászabadult a közösségi médiára, ahol a tőle megszokott stílusú, hosszú posztokon keresztül értekezett a tárgyalásokról és a Hormuzi-szorosról. Az elnök nehezen követhető gondolatmenetében azt írta, hogy „Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de tudatosan nem tette meg”. „Ez aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon” – írta.

„Ahogy megígérték, jobb, ha minél hamarabb megkezdik ennek a NEMZETKÖZI VÍZI ÚTNAK a megnyitását!”

A J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner (Trump veje) részévelével zajlott, közel 20 órás” tárgyalások után „csak egy dolog számít – IRÁN NEM HAJLANDÓ FELADNI NUKLEÁRIS TÖREKVÉSEIT!” „Sok szempontból a megegyezésben foglalt pontok jobbak, mintha folytattuk volna katonai műveleteinket a végső győzelemig, de ezek a pontok mind jelentéktelenek ahhoz képest, hogy a nukleáris energia olyan ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe kerüljön” – írta.

Trump arról is írt egy másik bejegyzésbében, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, én legalábbis így interpretáltam az elnök alábbi sorait: