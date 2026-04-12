Irán után most az Egyesült Államok vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Miután megszakadtak a pakisztáni béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, Donald Trump rászabadult a közösségi médiára, ahol a tőle megszokott stílusú, hosszú posztokon keresztül értekezett a tárgyalásokról és a Hormuzi-szorosról. Az elnök nehezen követhető gondolatmenetében azt írta, hogy „Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost, de tudatosan nem tette meg”. „Ez aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon” – írta.
„Ahogy megígérték, jobb, ha minél hamarabb megkezdik ennek a NEMZETKÖZI VÍZI ÚTNAK a megnyitását!”
A J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner (Trump veje) részévelével zajlott, közel 20 órás” tárgyalások után „csak egy dolog számít – IRÁN NEM HAJLANDÓ FELADNI NUKLEÁRIS TÖREKVÉSEIT!” „Sok szempontból a megegyezésben foglalt pontok jobbak, mintha folytattuk volna katonai műveleteinket a végső győzelemig, de ezek a pontok mind jelentéktelenek ahhoz képest, hogy a nukleáris energia olyan ingatag, nehéz és kiszámíthatatlan emberek kezébe kerüljön” – írta.
Trump arról is írt egy másik bejegyzésbében, hogy az Egyesült Államok blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, én legalábbis így interpretáltam az elnök alábbi sorait:
„Azonnali hatállyal a világ legjobb haditengerészete, az Egyesült Államok Haditengerészete megkezdi a Hormuzi-szorosba bejutni vagy onnan kijutni próbáló valamennyi hajó ELZÁRÁSÁT. Egy bizonyos ponton eljutunk oda, hogy „MINDENKI BEMENHET, MINDENKI KIJUTHAT”, de Irán ezt megakadályozta azzal, hogy egyszerűen kijelentette: „Lehet, hogy ott valahol van egy akna”, amiről senki sem tud, csak ők. EZ VILÁGSZINTŰ ZSAROLÁS, és az országok vezetőit, különösen az Amerikai Egyesült Államokét, soha nem fogják zsarolni. Arra utasítottam a haditengerészetünket, hogy keressenek meg és állítsanak meg minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely útdíjat fizetett Iránnak.”
Olajsokk, teljesen felbolydult piacok élelmezési válság. A világ legfontosabb kereskedelmi útvonalának kiesése hatalmas zűrzavart okoz mindenhol, és az amerikai kormánynak szemmel láthatólag fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel.
J.D. Vance szerint ez sokkal rosszabb hír Iránnak, mint az Egyesült Államoknak.