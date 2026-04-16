Tyúkól #66: Nem tudjuk, hogy hol a fejünk

podcast

Alig várjuk, hogy eltűnjenek a választási és kampányplakátok az utcákról. Sok volt nekünk az elmúlt pár hónap vagy inkább másfél évtized. Bár valószínűleg nektek is. Leolvadt az agyunk, nem tudjuk, hol áll a fejünk, pörögnek az események és jó lenne végre pihenni egy kicsit. De azt azért elmondhatjuk, hogy idén is volt kedvenc plakátunk, volt, akit kiemelten figyeltünk a kampányban, és Nóra végre elmesélte azt is, amit sok-sok éve nem fogalmazott meg.

Szerintetek van helye a kutyáknak a munkahelyen?

Várjuk a válaszaitokat meg az észrevételeiteket, április 21-én kedden pedig gyertek velünk moziba! Este hétkor premier előtti vetítésen nézzük majd meg a Szeszélyes kalandok című filmet, utána pedig Jámbor Eszterrel beszélgetünk. Megígérjük, hogy addigra összeszedettebbek leszünk!

Bővebben:

  • 00:10 - Az, hogy szexes lesz ez az adás, nem jelent semmit
  • 03:20 - Gyertek velünk moziba 21-én! Premier előtti vetítés lesz, utána pedig Jámbor Eszter lesz a vendégünk az élő Tyúkól beszélgetésen!
  • 05:40 - A fiatalok most egy elég bulis választást élhettek meg, lássuk be.
  • 09:20 - Ti is találkoztatok politikával a játszótéren?
  • 13:10 - Plakátok mindenhol, de azért volt, aki csak az utolsó hétre pakolta ki a sajátjait…
  • 14:14 - Klímaszorongók vagyunk, szóval iszonyatosan zavar minket ez a rengeteg szemét…
  • 20:02 - Nóra, a plakátvadász
  • 22:44 - Zsuzsi újra horgol, Nóra a tiktokról mesél - a régi kerékvágás!!!
  • 28:14 - Észrevettétek, hogy van egy harmadik tyúk az adásban? Etna, a kutya! Ez felvet egy fontos kérdést: való a kutya a munkahelyre?
  • 33:08 - A munkahely egy safe space?
  • 41:50 - Ha már kutya a közös terekben, legyen belátása a gazdiknak, hogy ez biztos, hogy működőképes-e az adott ebbel!
  • 46:18 - Szerintetek jó a kutya a munkahelyen vagy sem? Légyszi, válaszoljatok!
  • 48:10 - Szobatisztává nevelés egy nyaralás alatt – Nóra tippjei!
  • 53:40 - Elnézést kérünk a szellemi állapotunkért…

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

podcast plakát iroda tyúkól podcast 444 podcast kutya tyúkól kampány
Legfrissebb podcastjaink

