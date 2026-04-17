Bayer: A tetőteraszról lezavartak minket a pincébe

Bayer Zsolt: Szerinted van innen visszaút?

Ambrózy Áron: Fogalmam sincs.

A beszélgetés közepén ide jutottak el a Magyar Nemzet csütörtök este publikált podcastjában, amiben a kétharmados vereségtől sokkolt Bayer Zsolt és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa (a Kétarcú propaganda képregény szerzője) igyekezett válaszokat keresni arra, mi is történt a Fidesszel.

Az eredmény mindkettejüket mellbe vágta. Ambrózy ezzel kezdte például:

„én azt hittem, hogy az övék a buborék, de nem, kiderült, hogy az általam valódi valóságnak érzékelt világ a buborék, és nekik 800 ezer szavazattal több van, és valóban volt düh, valóban volt elégedetlenség, valóban el akarták zavarni a kormányt, azzal együtt kábé mindenkit, aki az elmúlt 16 évben bármilyen köze volt a NER-nek nevezett rendszerhez, és nem nekünk, nekik volt igazuk. Hann Endrének volt igaza.”

Bayer a beszélgetés elején még inkább kapaszkodókat próbált keresni. Elkezdett például matekozni, miszerint „a törzsszavazó bázis, az megvan. Tehát azt nem lehet mondani, hogy eltűnt, mert az megvan”. Aztán belement a konkrét számokba is, hogy 2,3 millió emberrel 2014-ben még kétharmadot lehetett szerezni, meg mindig is volt ebben az országban kétmillió ember, aki soha a büdös életben nem szavazott volna a Fideszre, „de most előkerült 600 ezer ember, akinek az egyik része ugye a 18 éves első szavazó, a másik része meg valószínűleg azok, akik még soha nem mentek el szavazni, de most sikítva elmentek már reggel hatkor, hogy ellenünk szavazzanak. Valószínűleg ezt nem látta senki. Hát hiszen még vasárnap is azt az információt kaptam, hogy minden rendben van, ha szorosan is, de nyerni fogunk”. (Bayer volt az egyik riporter a Hír TV-n vasárnap este, ahogy jöttek az eredmények úgy látszott egyre megvertebbnek, a másik műsorvezető próbált lelket önteni belé.)

Az egy dolog, hogy a Bayer emlegetett számok alapján sem jön ki a matek, mert a Tiszának nem 2,6, hanem minimum 3,1 millió szavazója volt.

De még csak ezután jött az igazán erős része a műsornak. Bayer megpróbálta megfejteni, hogy a fiatalok miért nem szavaztak a Fideszre. A saját szerepére ebben nem tért ki, pedig igazán szakértőnek számít, hiszen Tusványoson éppen ő próbálta megszólítani a mocskos fideszező fiatalokat, mégpedig így „Mi a jó isten bajod van, kicsi barátom? A szemét Orbán nem engedi, hogy ott drogozz, ahol akarsz? Hát, anyádat!”, és azóta is voltak hasonló frontbarátkozásai. (A vereség után Bencsik Gábor, a Demokrata újságírója, Bayer korábbi műsorvezetőtársa a publicista stílusát is okolta a bukásért.)

„Te például egyetértesz azzal, sok helyen olvastam, hogy ezek a 18 éves első szavazók, meg még a huszonévesek, akik ugye döntő részben odaszavaztak, hogy ezeknek valójában az volt az egyetlen igazi bajuk, hogy kétéves koruk óta mi vagyunk hatalmon?” - kérdezte Bayer Ambrózyt, aki részben egyetértett ezzel: „Többek között, meg ők a nagy civilizációs kérdésekben sem velünk értenek egyet.” Ezt Ambrózy kifejtette részletesen is, kitérve például arra, hogy a 30 alatti korosztályban a melegházasságnak 90 százalék fölötti támogatottsága van, de érvéként hangzott el az is, hogy „az egész életüket nemzetközi környezetben töltik, rengetegen külföldre is járnak ilyen-olyan ösztöndíjakkal, de legalábbis utazgatnak a világban”, nem érzik problémának a migrációt sem, „azt viszont problémának érezték, hogy az alacsony köpcös és öreg miniszterelnökük össze van veszve Nyugat-Európával, miközben Nyugat-Európa egy tök jó dolog”. (Ezen a ponton mindketten gyorsan közlik, hogy nem szeretik Nyugat-Európát.)

Bayer aztán jelzi, hogy ő továbbra sem érti, hogy ha a fiatalok Nyugatra „járnak, ott tanulnak, napi tapasztalatuk van mindenről. Ők nem látják például, most maradjunk a migrációnál, hogy egy nyugat-európai városba, kerületekbe nem tehetik már be a lábukat, őket ez nem zavarja?”. Ambrózy szerint nem, hiszen Bayert sem zavarná, ha 50 évig nem mehetne be a XVII. kerületbe.

Lekanyaradova a fiatalokról, Ambrózy hozott olyan érveket Bayernek, amik valóban magyarázzák a Fidesz népszerűtlenségét.

„Ezek a zseniális, kicsit ilyen MSZP-t idéző érveink, hogy mi legalább tudunk kormányozni, hát ez se győzte meg őket, mert az elmúlt négy évben nem is úgy tűnt, mintha ebben olyan hatalmasat pirítottunk volna. Mert az előző kétharmadok által megszokott folyamatos gazdasági növekedés, meg bővülés, az ugye most hiányzott”.

Hibának tartja azt is, hogy a politikusok visszaszorultak a Fideszben, mert ha a NER önvédelmi mechanizmusai életben maradtak volna, akkor megadták volna a 3,5 milliós fizetést Magyar Péternek, amit akart, felismerve a politikai kockázatot.

Bayer a beszélgetés felétől kezd őszintébben beszélni arról, hogy milyen helyzetbe is kerültek: „per pillanat a tetőteraszról lezavartak minket a pincébe. Most ott vagyunk.” Itt kérdezi meg Ambrózyt, hogy szerinte van-e innen visszaút, aki a fogalmam sincs választ még kiegészíti ezzel: „Ridegen, őszintén, brutális őszinteséggel ki merem neked jelenteni, hogy halvány dunszton sincs. Meg nem is hiszem, hogy most már nekünk kéne itt a jövőbe nézve nagy kijelentéseket tenni, mert annyira benéztük ezt a választást”.

Bayer azért próbálkozik azzal, hogy a törzsszavazókat mégsem lehet most magukra hagyni, mert ha ez megtörténik, akkor „a mostani reményvesztettségükből fásultság, meg kiábrándulás lesz, akkor nagy valószínűséggel nincs visszaút a pincéből a teraszra. Viszont abban is biztos vagyok, hogy nem elég most nekik azt mondani, hogy na most akkor hajrá, kezdjük a munkát elölről, hanem azért valamit az okokról, meg a hibákról, meg a hibák kiküszöböléséről valamit csak kell mondani, ha egyszerűbben akarom megfogalmazni, csak meg kell értsük valahogy ezt a néplelket, amit úgy látszik, hogy tökéletesen félreértettünk”. Az különösen jó, hogy Bayerék műsora azután jött ki, hogy Orbán a Patriótán semmiféle választ nem tudott adni arra, hol hibáztak, csak a jobboldal újjáépítésének a szükségességéről beszélt.

A néplélekkutató Bayer aligha nyugodott meg Ambrózy válaszától: „Nem lehet mindig igazunk. Az elmúlt 16 év, nem akarok elmúlt 16 évezni, mert szerintem a kétharmadról kétharmadra vettünk fel egyre egy ilyen csomó rossz szokás, például az, hogy tévedhetetlenek vagyunk, és mindig mindenben nekünk van igazunk, és ha nincs igazunk, akkor is azt erőből keresztül nyomjuk”. És még valami: „amennyi sikert arattunk mi az elmúlt 16 évben, annyi sérelmet okoztunk a másik oldalon, és idő múlva túl sok volt belőle”.

Orbánhoz hasonlóan Ambrózy is elővette azt a témát, hogy fel kéne borítani a Fidesz előzetes listáját a parlamenti képviselőhelyekről:

„A megfáradt arcok, meg a hatalomtechnikusok helyett parlamenti képviselőkre van szükség, akik jó debatőrök, képesek vitázni, van arcuk is hozzá, és igen, ki tudnak állni egy tiszás miniszterrel szemben, hogy megvitassák a szakpolitikát, mert annak aztán szerintem nincs sok értelme, hogy minden tiszteletem ellenére azért, akik most bekerülnek a Fidesz listájára, a lista elejére mindig udvariassági szempontok miatt feltesznek egy halom embert, akik az elmúlt 30 évet végigküzdötték, de tényleg nem biztos, hogy 82 éves, tényleg nagytiszteletű politikusoknak kell most ott ülni, amikor komoly küzdelmek lesznek a parlamentben, hanem valami kis ifjú titánokat elő kéne venni, akik érzik magukból az energiát.”

Újabb próbálkozás Bayertől, ami szerinte kapaszkodót jelenthet „az óriási pofont kapott, sőt kiütött vesztes” fideszeseknek: jön-e kijózanodás a Tisza-szavazóknál? Ambrózy szerint erre is kár számítani, mert szerinte Brüsszel nem ebben érdekelt. „Most Magyarországot legalábbis a következő két évben megpróbálnak minket tejben-vajban füröszteni, ami nekünk is jó lenne, nem kellene nekünk panaszkodni. És ha belegondolsz, hogyha a helyreállítási alaptól kezdve a visszatartott uniós forrásokat egyben ráöntik Magyarországra, meg ráadásul befejezik a csesztetésünket, akkor ez fog okozni egy akkora bővülést Magyarországon, hogy a következő két évben, ha nem is hirtelen gyógyul meg minden alrendszer Magyarországon, és nem lesz tökéletes az egészségügy, meg a közlekedés, és nem lesz az összes autóút, meg kisforgalmi út is tükörsimára aszfaltozott, mindenki úgy fogja érezni, hogy jó irányba mennek a dolgok. Itt az a kérdés, hogy mit akarnak Brüsszelben, hogy megbüntetni minket, vagy pedig megmutatni, hogy csak jól kell választani, komilfo Európa-barát demokratákra kell szavazni, és akkor mindenkinek jó lesz.”

Bayer próbálta még kötni az ebet a karóhoz:

„Áron, én ezt értem, de mit fog mondani Brüsszel, hogy ha még egyszer mondom, ha betartja csak ezt a két ígéretét, akkor azt fogja mondani, hogy ha az Orbán nem engedi be a migránsokat, azért pénzmegvonás, plusz napi egymillió eurós büntetés jár, ha Magyar Péter nem engedi be, akkor tessék, itt a pénz, mert marha jó. Ezt fogják mondani?

Igen.”

Ambrózy szerint „ezt is majd vádként a fejünkre lehetett olvasni, hogy látod, ilyen egyszerű volt Brüsszelben elintézni a dolgokat, de Orbán mindig kivont karddal ment csatába, pedig csak le kellett volna ülni Ursulával, vagy esetleg írni neki egy sms-t.”