Négyéves csúcson a forint, már 360-nál járt pénteken az euró

A Tisza Párt győzelme után folyamatosan erősödött a forint, péntekre pedig négyéves csúcsot ért el, írja a Portfolió. Péntek délután fillérekre járt 360 forinttól az euró ára, a Google Finance adatsora szerint 15 fillérre volt ettől a szinttől az árfolyam. A négyéves csúcs elérése után 361-361,3 forint közé tért vissza az árfolyam.

A pénteki kereskedésben mintegy 1,3 százalékos erősödésben is volt a csúcsán a forint. A dollár ára hasonló mértékben, 5 forinttal csökkent pénteken.

Nem ez az egyetlen pozitív gazdasági hozadéka a Tisza választási győzelmének: nagyot csökkent csütörtökön a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama is. Ez azt jelenti, hogy nagyon megnőtt a befektetők érdeklődése a magyar állampapírok iránt, azok hozama jelentősen csökkent, vagyis olcsóbb lett az államadósság finanszírozása.

Az Államadósság Kezelő Központ 15 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 76,3 milliárd forintnyi ajánlatából 33 milliárd forintot fogadott el az ÁKK, az átlaghozam 6,05 százalék volt, 1,03 százalékponttal alacsonyabb az előző aukcióénál. Az 5 éves kötvények aukcióján a 117,7 milliárd forintnyi ajánlatból 54,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK, az átlaghozam 6,04 százalék volt, 0,94 százalékponttal csökkent.