Még egy képviselői helyet nyert a Tisza az utolsó szavazatszámlálásokon, már 141-en vannak

Újabb mandátum fordult át a Fidesztől a Tisza javára szombaton: a szavazatszámlálások utolsó napján még egy listás helyet szerzett a Tisza Párt, amit a Fidesztől vett el. Ezel a Tisza frakciója 141 fősre nőtt, a Fidesz-KDNP-é pedig 52-re csökkent, így még egy, eddigi kormánypárti politikusnak kell elbúcsúznia a parlamenti székétől.

A külképviseleteken leadott és az átjelentkezettek szavazatait pénteken kezdték átszámolni, emiatt péntek este már három egyéni mandátum győztese is megváltozott: Pakson, Dombóváron és a Nyírbátorban is fordított a tiszás jelölt, míg a korbbi fideszes erősemberek közül bukott a nyírségi Simon Miklós, a paksi bővítésért korábban miniszterként is felelő Süli János, valamint a tavalyi időközin (amin nem indult a Tisza) még simán nyerő Csibi Krisztina is vesztett ezúttal.

Szombaton aztán a maradék választókerületek utolsó szavazóköreiben leadott (és a külképviseletekről bejövő, valamint az átjelentkezésekmiatt máshol szavazók voksaival kiegészített) szavazatokat is megszámolják, ezekkel a délutáni órákban végeznek. Újabb egyéni eredmény már nem változott meg, bár ehhez Szombathelyen elég közel jártak: a fideszes Ágh Péter csak úgy tudott megőrizni 258 szavazatnyit az előnyéből Strompová Viktóriával szemben, hogy a formálisan függetlenként induló kamu Magyar Péter 900 szavazatot vett el a tiszás indulótól.

Ennek ellenére a Tisza mégis nyert még egy mandátumot szombaton is, csakhogy nem egyéniben, hanem listán.

Az utolsó szavazókörök eredményeinek beszámításával ugyanis a Tisza-lista előnye még tovább nőtt, és a töredékszavazatokból jövő kompenzáció is ezt erősítette még tovább. Így, miközben a feldolgozottság az NVI oldala szerint már 99,73 százalékra nőtt, a Tiszának már több, mint 3,3 millió listás szavazata van- Soha korábban a rendszerváltás óta nem szavaztak ennyien egyetlen pártra sem.

Ez azt jelenti, hogy a Tiszának 141 képviselői helye lesz, míg a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig hat.