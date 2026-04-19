Semmilyen fogamzásgátlót nem adnak ki a Budai Irgalmasrendi Kórház patikájában a rend szellemiségére hivatkozva

Semmilyen fogamzásgátló készítményt nem forgalmaz a Budai Irgalmasrendi Kórház Gránátalma nevű patikája, amely a kórházi mellett lakossági ellátást is végez, derítettük ki.

Március végén számoltunk be arról, hogy a családügyekért felelős helyettes államtitkár az egyik tulajdonosa annak a Dunakeszin található patikának, amely a nézeteire hivatkozva nem adja ki az orvos által felírt, államilag elismert sürgősségi fogamzásgátló tablettát.

Cikkünk megjelenése után kaptunk jelzést arról, hogy van egy patika Budapesten, ahol nem csak az esemény utáni tablettát nem adják ki, de úgy általában semmilyen fogamzásgátlót nem. A gyógyszertár noha a kórház épületében van, az utca felől is van bejárata, nagy zöld, világító kereszt is hirdeti a patikát az utcafronton. Oda bárki bemehet, nem kell bemenni a kórházba hozzá, bár van egy kórházból nyíló bejárata is.

A patika a kép bal oldalán még a felújítás alatt. Fotó: botost/444.hu

Ezután mentünk el letesztelni, hogy néz ki mindez a gyakorlatban, egy háziorvos által felírt általános fogamzásgátlóról és egy sürgősségi tablettáról szóló recepttel a zsebünkben.

Az egyébként nagyon szívélyes patikussal az alábbi beszélgetés zajlott le:

- Jó napot, két e-receptet szeretnék kiváltani.

- Pont azt a kettőt nem tudom adni, ami fel van írva mai nappal. Tehát csak a vasat tudnám adni.

- Arra nem lesz most szükségem, de a másik kettőt nem lehet kapni, vagy nem árulnak?

- Nem tartjuk, igen, azért nem tudom adni sajnos. Itt a sarkon van egy másik patika, ott próbálja meg, az nincs messze.

- És miért nem tartanak? Vagy csak elfogyott?

- Nem is tartunk egyáltalán fogamzásgátlót.

- Ja értem, és ennek mi az oka?

- A rendi szellemiség.

- A rendi szellemiség. Jó, köszönöm szépen!

Az Irgalmasrend (Betegápoló Irgalmasrend) egy katolikus szerzetesrend, amely a Katolikus Egyház részeként működik, és annak tanítását követi. A rendi szellemiség, amelyre a patikus hivatkozott, valójában a Katolikus Egyház konzervatív álláspontja a fogamzásgátlásról, miszerint:

mesterséges fogamzásgátlás (óvszer, tabletta, spirál stb.) tiltott, mert a szexuális aktust nem szabad elválasztani a nemzéstől. Csak az úgynevezett természetes családtervezés (időszakos önmegtartóztatás, naptár módszer) elfogadható bizonyos feltételekkel.

A Budai Irgalmasrendi Kórház azon kevés kórházak közé tartozik, amelyek abortuszt sem végeznek. A Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben jelentette be a kormányinfón, hogy a Bethesda Gyermekkórház és a Magyar Irgalmasrendi Kórház összesen 7,8 milliárd forintot kap, cserébe a két intézmény vállalta: nem lesz abortusz. Az abortusz megtagadására a kórháznak azért van felhatalmazása, mert a magzatvédelmi törvényben szerepel egy olyan kitétel, hogy a beavatkozást nem kötelező minden kórháznak végeznie.

Csakhogy itt még csak nem is terhességmegszakításról, hanem hétköznapi fogamzásgátlásról van szó. Ez pedig számtalan kérdést vet fel az Irgalmasrendi Kórház patikájának gyakorlatával kapcsolatban:

Meddig terjed egy intézmény vallási szabadsága? Ez a vallási szabadság vonatkozik-e a gyógyszertárra? Köteles-e egy intézeti gyógyszertár kiadni egy gyógyszert, hogyha lakossági ellátást is végez? Csak a patikus vagy egy teljes patika is hivatkozhat a lelkiismereti szabadságára? A patika gyakorlata rákényszeríti-e a vallási nézeteit a páciensekre azzal, hogy semmilyen fogamzásgátlót nem ad ki?

Csak, hogy tisztázzuk: itt most nem az a kérdés, hogy a nőket megalázzák-e ebben a patikában vagy sem (mi nem éreztük magunkat megalázva, amikor nem adták ki a receptre felírt gyógyszert), sérülnek-e a betegjogok. Elvégre nem egy falusi gyógyszertárról van szó, ahonnan kilométereket kellene utazni egy másik patikáig. A Margit körút túloldalán tényleg van egy patika, ahol kérdés nélkül fogják kiadni a felírt gyógyszereket. Itt az a kérdés, hogy az Irgalmasrendi Kórház gyakorlata jogszerű-e vagy sem?

A kórház szerint szabályosan járnak el

Ahogy azt az előző cikkünkben is írtuk, az egészségügyi törvény szerint az orvosok hivatkozhatnak lelkiismereti szabadságra, amikor megtagadnak egy beavatkozást (például abortuszt) vagy a tabletta felírását. A lelkiismereti szabadság megillet minden egészségügyi dolgozót, így a gyógyszerészeket is, azonban ez a jog nem abszolút. Ráadásul a lelkiismereti szabadság a gyógyszerészt illeti meg, így ha a patika egyáltalán nem forgalmaz ilyen gyógyszert, akkor vizsgálni kell azt a szempontot is, hogy a tulajdonost megilleti-e a lelkiismereti szabadság ebben a tekintetben.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), akkor azt mondta nekünk, hogy a gyógyszer kiadásának megtagadása sértheti a nők reprodukciós önrendelkezési jogát, amelynek fontos része, hogy hozzáférést kell biztosítani a fogamzásgátló eszközökhöz. A Patent Egyesület pedig azon a véleményen volt, hogy egy egész patika nem hivatkozhat a lelkiismeretére, olyan ugyanis nincs neki.

Különbség a két gyógyszertár között, hogy míg a dunakeszi patika a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nyilvántartása szerint közforgalmú patika, addig az Irgalmasrendi Gránátálma patikájánál az áll: intézeti gyógyszertár lakossági ellátó egysége.

Az Irgalmasrendi Kórház patikája kapcsán is megkerestük a TASZ-t és Patentet. A Patent Egyesület munkatársa, Les Krisztina azt mondta, hogy ez a kérdés már nem annyira fekete-fehér, mint a dunakeszi patika esetében, mert ott egy közforgalmú patikáról, nem egyházi fenntartásban lévő gyógyszertárról volt szó. Amellett a véleményük mellett viszont kitartottak, hogy egy egész patika nem hivatkozhat a lelkiismereti/vallási szabadságára, a patikus viszont igen.

A TASZ munkatársa, Lebedi Réka szerint ugyan intézeti gyógyszertárról van szó, de mivel közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végez, ezért úgy gondolják, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy közforgalmú patikára.

Ahogy azt előző cikkünkben is írtuk, gyógyszerforgalmazási szempontból alapvető szabály, hogy ha valaki vénnyel szeretne gyógyszert kiváltani, akkor a patika azt köteles kiadni a saját készletéből. Ha az adott típus nem elérhető, akkor helyettesíteni kell egy hasonló hatóanyagú készítménnyel, vagy - ha ez nem lehetséges - fel kell ajánlani annak beszerzését.

„Ha a gyógyszertár ezt a lelkiismereti szabadságára hivatkozva tagadja meg, akkor először azt kell eldönteni, hogy a patikát mint intézményt megilleti-e egyáltalán ez a jog. Ezt követően pedig azt, hogy az adott esetben a lelkiismereti szabadság vagy a fogamzásgátlóhoz való hozzájutást is magában foglaló reprodukciós önrendelkezési jog bizonyul erősebb jogosultságnak" - mondta Lebedi.

Eszerint vizsgálandó annak jogszerűsége, hogy a patika a vallási nézeteire hivatkozva nem ad ki egy gyógyszert. Lebedi Réka előző cikkünkben is hivatkozott egy külföldi esetre, amely most még inkább idevág: egy franciaországi patika szintén a lelkiismereti szabadságára hivatkozva tagadta meg a fogamzásgátló szerek árusítását, ami miatt a hatóság pénzbüntetést szabott ki a gyógyszertárra. A gyógyszertár tulajdonosai azért fordultak az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), mert szerintük a lelkiismereti és vallásszabadságukat sérti, hogy nem dönthetnek arról, mit árusítanak.

Az EJEB viszont megállapította, hogy amíg az országban jogszerűen lehet fogamzásgátlóhoz hozzájutni, és a hozzáférés csak patikában lehetséges, addig kötelesek ilyen szereket árusítani. Azt is megállapították, hogy a vallási, lelkiismereti véleményüket a patikusoknak a munkájukon kívül is van lehetőségük kifejezni. Az EJEB kimondta, hogy a gyógyszertár tulajdonosai nem hivatkozhatnak vallási-lelkiismereti meggyőződésükre, és nem kényszeríthetik azt másokra a gyógyszer értékesítésének megtagadására szolgáló indokként.

Lebedi Réka szerint az Irgalmasrendi Kórház patikájának gyakorlata is alkalmas lehet egy hatósági vizsgálat lefolytatására, de, hogy tényleg jogszerűtlenül jár-e el a patika, azt bíróságnak kellene eldöntenie. Mindamellett erős érvek szólnak amellett, hogy ki kellene adniuk a fogamzásgátló szereket.

Kerestük a kórház vezetését a gyógyszertári gyakorlattal kapcsolatban. Azt írták:

„A Betegápoló Irgalmas Rend fenntartásában működő Gránátalma Gyógyszertár a katolikus egyház tanítását követő intézményként működik. Ennek megfelelően a Humanae Vitae enciklika szellemiségével összhangban gyógyszertárunk nem forgalmaz mesterséges fogamzásgátló készítményeket.

A gyógyszertár elsősorban az intézményünkhöz kapcsolódó ellátásban részesülő páciensek igényeit szolgálja ki, akik tisztában vannak az intézmény egyházi jellegével és az ebből fakadó működési elvekkel.

A gyógyszertár működése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A betegek gyógyszerellátása a térségben működő egyéb gyógyszertárak révén teljes körűen biztosított.”

Kerestük az NNGYK-t is, azzal kapcsolatban, hogy intézeti de lakossági ellátású gyógyszetárként van-e teljes körű ellátási kötelezettsége a patikának, és jogszerűnek tartják-e a patika gyakorlatát. Az utóbbi kérdésre nem adtak választ, az elsőre azt írták:

„Az intézeti gyógyszertár a fekvőbeteg-ellátó intézmény részeként működik, és elsődlegesen annak teljes gyógyszerellátását biztosítja, ugyanakkor szaktevékenysége keretében lakossági gyógyszerellátást is végezhet. A gyógyszertáraknak a hatályos jogszabályok alapján – néhány kivételtől eltekintve – nincs egységesen előírt kötelező gyógyszerkészletük, így az egyes gyógyszertárak készlete eltérő lehet.”

Csakhogy az NNGYK készletről ír, a Gránátalma patikában viszont megrendelni sem lehet a gyógyszert.